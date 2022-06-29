اختفاء مفاجئ لـ"ماسك".. عدد متابعيه على تويتر تخطى 100 مليون لأول مرة

تجاوز عدد متابعي الملياردير إيلون ماسك، 100 مليون متابع على تويتر، ويُظهر متتبع وسائل التواصل الاجتماعي SocialBlade، أن ماسك وصل إلى هذا القدر من المتابعات في وقت ما بين الأحد والاثنين قبيل عيد ميلاده الـ51.

بذلك أصبح واحدًا من ستة أشخاص فقط في العالم تجاوزوا 100 مليون متابع على تويتر.

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الأشخاص الخمسة الآخرون الأكثر متابعة على المنصة بالترتيب: باراك أوباما (132.1 مليون)، جاستن بيبر (114.1 مليون)، كاتي بيري (108.8 مليون)، ريهانا (106.9 مليون)، وكريستيانو رونالدو (101.4 مليون).

لكن يبدو أن أغنى رجل في العالم قرر الاحتفال بهذا الرقم الضخم بالعزوف عن التغريد، فهو غائب عن المنصة منذ أكثر من أسبوع، بعد نشاط مفرط على منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لديه عبر التغريدات المتكررة وإعادة التغريد بشكل يومي.

ويمضي ماسك حاليًا في صفقة شراء تويتر، رغم أن اتفاقية الاستحواذ البالغة قيمتها 44 مليار دولار واجهت عقبة عندما هدد ماسك بالتراجع عن الصفقة بسبب الحسابات الوهمية، وبعد أن شكك في التقدير الداخلي لشركة تويتر بأن الحسابات المزيفة تشكل أقل من 5% من مستخدمي المنصة، وادعى أن الشركة انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية من خلال "المقاومة النشطة وإحباط" حقه في الحصول على معلومات حول بيانات الحسابات المزيفة.

وبعد تقديم البيانات الأولية، ذكر موقع Insider الأسبوع الماضي، أن فريق ماسك القانوني قد أرسل خطابًا إلى مجلس إدارة تويتر، زعم فيه أن البيانات التي تم تلقيها "غير كافية".

الآن، ورد أن البيانات الجديدة من تويتر تتضمن معلومات API في الوقت الفعلي، والتي يقول فريق ماسك إنها ستسمح لهم بإجراء تحليلهم الخاص لنسبة الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.

ولا يزال من غير الواضح عدد متابعي ماسك المزيفين على المنصة.