سعر الدولار في مصر يعاود الصعود.. سجل هذا المستوى أمام الجنيه

عاد مجدداً الدولار إلى الارتفاع مقابل الجنيه المصري خلال تداولات، صباح اليوم، لتتراوح أسعار الصرف بين 18.78 و18.71 جنيه للشراء، و18.83 و18.79 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 18.78 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع.

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وفي 3 بنوك بقيادة البنك المصري الخليجي ومصر إيران للتنمية، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 18.76 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

وفي 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المتحد والإسكندرية، سجل الدولار الأميركي مستوى 18.74 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع. وفي أكبر البنوك الحكومية، سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر.

وسجلت الورقة الأميركية مستوى 18.72 جنيهاً للشراء، و18.83 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري. وكان أقل سعر للصرف في 10 بنوك بقيادة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب" وأبوظبي التجاري، عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

في المقابل، تراجع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى 19.75 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع. كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 22.88 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع.

عربياً، استقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 4.98 جنيه للشراء، لكنه ارتفع مقابل 5.01 جنيه للبيع بالمقارنة بسعر أمس عند 5 جنيهات للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع. فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي إلى مستوى 61 جنيهًا للشراء، و61.33 جنيه للبيع.