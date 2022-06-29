بنك جي بي مورغان يعتبر هذه الدولة "الملاذ الآمن" للأسهم!

قال جي بي مورغان، أكبر بنك أميركي، إن الصين تقدم ملاذاً آمناً في الأسهم العالمية حيث تقوم بتيسير السياسات لتعزيز النمو في وقت معظم العالم في وضع تشديد نقدي.

وأوضح استراتيجي الأسهم الآسيوية في جي بي مورغان، ميكسو داس: "إذا كان المستثمرون ينظرون إلى التحديات في جميع الأسواق، فإن الصين تبرز كشيء يوفر مرونة أو ملاذاً آمناً من العديد من هذه المخاطر".

مادة اعلانية

وأدى التفاؤل بشأن السياسات الداعمة للنمو، إلى جانب تحركات الصين للتعايش إلى حد ما مع فيروس كورونا حتى مع التمسك بنهج صفر كوفيد، بتقريب مؤشر CSI 300 من دخول سوق صاعدة. وارتفع المؤشر بنسبة 19% تقريباً من أدنى مستوى له في أبريل. فيما انخفض بنسبة 1.5% يوم الأربعاء بعد أن قال الرئيس شي جين بينغ مرة أخرى إن سياسة صفر كوفيد هي الأكثر فعالية.

وأضاف داس أن تخفيف الصين لبعض الإجراءات يضع سوق الأسهم لديها "في وضع جيد للغاية، لا سيما وأن تقييمات الأسهم رخيصة للغاية حتى بعد الارتفاعات الأخيرة".

وأشار إلى أن مؤشر CSI 300 يتداول عند مضاعف ربحية لـ 12 شهرا مقبلة عند 13.1 مرة، مقارنة بـ 16 مرة لمؤشر S&P 500، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

ينضم المحلل الاستراتيجي جي بي مورغان في هونغ كونغ إلى قائمة متزايدة من المشاركين في السوق الذين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الصين هذا الشهر، مما ساعد مؤشر CSI 300 على التفوق في الأداء على أقرانه العالميين بأكبر قدر منذ 2014 هذا الربع.