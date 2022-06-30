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فاتورة الطاقة ترفع العجز التجاري لتركيا إلى مستوى قياسي

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صادرات تركيا اقتصاد مناسبة
ميناء تركي
اقتصاد تركيا

فاتورة الطاقة ترفع العجز التجاري لتركيا إلى مستوى قياسي

البيانات أظهرت علامات على انتعاش الطلب الأوروبي على السيارات

دبي - العربية.نت

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سجلت تركيا عجزاً تجارياً قياسياً على أساس شهري في مايو، مدفوعاً بزيادة في واردات الطاقة.

وقال معهد الإحصاء التركي (TurkStat) اليوم الخميس، إن الفجوة زادت 155% عن العام السابق إلى 10.6 مليار دولار. وبلغ العجز في الفترة من يناير إلى مايو 43.2 مليار دولار، بارتفاع 136% عن العام السابق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وفي حين ارتفعت الصادرات الشهرية في مايو بنسبة 15.3% عن العام السابق إلى 19 مليار دولار، فقد ارتفعت الواردات بنسبة 43.5% إلى 29.6 مليار دولار.

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وسجلت واردات الزيوت المعدنية - وهي مؤشر على فاتورة الطاقة في تركيا - زيادة بنسبة 124% إلى 6.94 مليار دولار، حيث كانت روسيا، التي تزود تركيا بمعظم الطاقة، المصدر الأول لإجمالي الواردات.

في حين ارتفعت واردات الحديد والصلب بنسبة 32.9% خلال نفس الفترة إلى 3.1 مليار دولار.

على الجانب الآخر، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 31.4% إلى 2.02 مليار دولار، مما يشير إلى نشاط الطلب من أوروبا.

وغطت الصادرات الواردات بمعدل 64.2%، بانخفاض عن 79.8% في العام السابق.

ومن المتوقع أن تنشر وزارة التجارة بيانات التجارة الأولية لشهر يونيو خلال الأيام القليلة المقبلة.

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