فاتورة الطاقة ترفع العجز التجاري لتركيا إلى مستوى قياسي

سجلت تركيا عجزاً تجارياً قياسياً على أساس شهري في مايو، مدفوعاً بزيادة في واردات الطاقة.

وقال معهد الإحصاء التركي (TurkStat) اليوم الخميس، إن الفجوة زادت 155% عن العام السابق إلى 10.6 مليار دولار. وبلغ العجز في الفترة من يناير إلى مايو 43.2 مليار دولار، بارتفاع 136% عن العام السابق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

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وفي حين ارتفعت الصادرات الشهرية في مايو بنسبة 15.3% عن العام السابق إلى 19 مليار دولار، فقد ارتفعت الواردات بنسبة 43.5% إلى 29.6 مليار دولار.

وسجلت واردات الزيوت المعدنية - وهي مؤشر على فاتورة الطاقة في تركيا - زيادة بنسبة 124% إلى 6.94 مليار دولار، حيث كانت روسيا، التي تزود تركيا بمعظم الطاقة، المصدر الأول لإجمالي الواردات.

في حين ارتفعت واردات الحديد والصلب بنسبة 32.9% خلال نفس الفترة إلى 3.1 مليار دولار.

على الجانب الآخر، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 31.4% إلى 2.02 مليار دولار، مما يشير إلى نشاط الطلب من أوروبا.

وغطت الصادرات الواردات بمعدل 64.2%، بانخفاض عن 79.8% في العام السابق.

ومن المتوقع أن تنشر وزارة التجارة بيانات التجارة الأولية لشهر يونيو خلال الأيام القليلة المقبلة.