بيور هارفست للعربية: لدينا مزارع في الإمارات والسعودية ونعتزم التوسع بالكويت
جمعت 180 مليون دولار من جولة تمويلية
قال المدير المالي لشركة بيور هارفست للمزارع الذكية، طارق سند، إن شركته بدأت منذ عام 2016 في دولة الإمارات وهي شركة زراعية ذكية تركز على إنتاج الفاكهة والخضروات الطازجة عالية الجودة بأساليب مستدامة، وتستخدم تقنيات زراعية مبتكرة، لجعل المحاصيل طازجة محليا في أي مكان بأسعار معقولة وبأساليب مستدامة.
وأضاف طارق سند، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن الشركة تعتزم استخدام الجولة التمويلية الأخيرة البالغة 180 مليون دولار للتوسع في جنوب آسيا والكويت.
جمعت شركة بيور هارفست، وهي شركة زراعية قائمة على التكنولوجيا المستدامة ومقرها في الإمارات نحو 180 مليون دولار في جولتها التمويلية الأخيرة، حيث تم دعم هذه الجولة من تحالف يشمل مجموعة العليان السعودية وMetric Capital Partners البريطانية و IMM Investment Corp الكورية.
وأوضح المدير المالي، أن "بيور هارفست" لديها 3 مزارع منها مزرعتان في الإمارات بمساحة 6.450 ألف متر مربع و31 ألف متر مربع، ومزرعة في السعودية بمساحة 60 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن كل المزارع تنتج الطماطم، فيما بدأت إحدى المزارع إنتاج الفراولة حالياً، ويقدر حجم الإنتاج بأكثر من 130 طن شهرياً من كل المزارع.
وقال طارق سند، إن إيرادات الشركة حالياً تقدر بالملايين، وتعتزم التوسع بعمل مزارع أكثر في دول أخرى ومنها الكويت في السنة القادمة.
وأضاف أن الشركة تعمل في مجالات الاستدامة لا سيما أن الدول التي تعمل بها الشركة تستورد نحو 80% من المواد الغذائية وبسعر أعلى 6 مرات من السعر المنتج داخل الدول.
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