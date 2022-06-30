.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيور هارفست للعربية: لدينا مزارع في الإمارات والسعودية ونعتزم التوسع بالكويت

  • الخط
خاص

بيور هارفست للعربية: لدينا مزارع في الإمارات والسعودية ونعتزم التوسع بالكويت

جمعت 180 مليون دولار من جولة تمويلية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المدير المالي لشركة بيور هارفست للمزارع الذكية، طارق سند، إن شركته بدأت منذ عام 2016 في دولة الإمارات وهي شركة زراعية ذكية تركز على إنتاج الفاكهة والخضروات الطازجة عالية الجودة بأساليب مستدامة، وتستخدم تقنيات زراعية مبتكرة، لجعل المحاصيل طازجة محليا في أي مكان بأسعار معقولة وبأساليب مستدامة.

وأضاف طارق سند، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن الشركة تعتزم استخدام الجولة التمويلية الأخيرة البالغة 180 مليون دولار للتوسع في جنوب آسيا والكويت.

جمعت شركة بيور هارفست، وهي شركة زراعية قائمة على التكنولوجيا المستدامة ومقرها في الإمارات نحو 180 مليون دولار في جولتها التمويلية الأخيرة، حيث تم دعم هذه الجولة من تحالف يشمل مجموعة العليان السعودية وMetric Capital Partners البريطانية و IMM Investment Corp الكورية.

السيارات الكهربائية .. توفير أم رفاهية؟ اقتصاد سيارات كهربائية السيارات الكهربائية .. توفير أم رفاهية؟

وأوضح المدير المالي، أن "بيور هارفست" لديها 3 مزارع منها مزرعتان في الإمارات بمساحة 6.450 ألف متر مربع و31 ألف متر مربع، ومزرعة في السعودية بمساحة 60 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن كل المزارع تنتج الطماطم، فيما بدأت إحدى المزارع إنتاج الفراولة حالياً، ويقدر حجم الإنتاج بأكثر من 130 طن شهرياً من كل المزارع.

وقال طارق سند، إن إيرادات الشركة حالياً تقدر بالملايين، وتعتزم التوسع بعمل مزارع أكثر في دول أخرى ومنها الكويت في السنة القادمة.

وأضاف أن الشركة تعمل في مجالات الاستدامة لا سيما أن الدول التي تعمل بها الشركة تستورد نحو 80% من المواد الغذائية وبسعر أعلى 6 مرات من السعر المنتج داخل الدول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقتل أستاذ جامعي ونجاة زوجته على يد طالب مفصول يهز كردستان العراق مقتل أستاذ جامعي ونجاة زوجته على يد طالب مفصول يهز كردستان العراق
اكتشف المزيد