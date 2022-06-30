مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تتجاوز 10 مليارات جنيه منذ بداية 2022

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع صافي مبيعات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية إلى نحو 10.013 مليارات جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 76.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 15.8%، والعرب على 7.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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وخلال تداولات الأسبوع، سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 487.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 100.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 71.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 18.9%، واستحوذت تعاملات المستثمرين العرب على نحو 9.2% من إجمالي التعاملات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 10.013 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.830 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 9225.61 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنحو 3.11% ليغلق عند مستوى 2547.67 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" تراجعا بنحو 2.89% ليغلق عند مستوى 11312.86 نقطة.

كما نزل مؤشر "تميز" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3702.58 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 13.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 621.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 2.1%.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 366.3 مليار جنيه إلى 356.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%.

كما انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 112.4 مليار جنيه إلى 109.3 مليار جنيه بنسبة تراجع 2.8%.

وتراجع أيضا رأس المال لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 478.7 مليار جنيه إلى 465.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%.

كما نزل رأس المال السوقي لأسهم بورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 1%.