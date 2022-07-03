استدعاء مجموعة ترمب الإعلامية للتحقيق.. هل يتم استجواب الرئيس الأميركي السابق؟

تم استدعاء مجموعة دونالد ترمب الإعلامية (Trump Media) من قبل هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة من أجل الخضوع لتحقيق جنائي، وذلك بحسب ما أعلنت الشركة التي تخطط مجموعة ترمب للاندماج معها.

وقالت (Digital World Acquisition Corp) في بيان، إن مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا تلقت مذكرة استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن الخميس الماضي.

مادة اعلانية

وأضافت (DWAC) أن شركة ترمب تلقت أيضاً مذكرة استدعاء من لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن تحقيق مدني.

وأشارت (DWAC) إلى أن بعض موظفي شركة ترمب الحاليين والسابقين، تلقوا مؤخراً مذكرات استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى في وقت لاحق من يوم الجمعة، فيما أكدت شركة ترمب الإعلامية إنها ستمتثل لمذكرات الاستدعاء التي لم يتم توجيه أي منها إلى رئيسها، ترمب أو الرئيس التنفيذي النائب السابق للولايات المتحدة، ديفين نونيس.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، واطلعت عليه "العربية نت"، فإن هذه المعلومات تأتي بعد أيام من إعلان (DWAC) أن التحقيقات الحكومية قد تؤخر أو حتى تمنع اندماجها مع شركة ترمب التي تم تشكيلها حديثاً، والتي تتضمن (Truth Social)، وهو تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى أن يكون بديلاً عن تويتر.

وأشارت "سي إن بي سي" إلى أن وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات تقوم بالتحقيق في الصفقة بين (DWAC) و(Trump Media) للاندماج، حيث ثمة شك في أنها نوع من الشركات الوهمية التي تسمى "الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة"، أو (SPAC)، حيث بموجب هذه الصفقة ستتمكن شركة ترمب من الوصول إلى مليارات الدولارات المحتملة في أسواق الأسهم العامة.

يشار الى أن ترمب أسس شبكة (Truth Social) بعد أشهر من حظر تويتر له بسبب تغريداته في 6 يناير 2021، عندما اقتحم المئات من أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي في محاولة لإلغاء فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتأسست الشركة الأم "ترمب ميديا" في فبراير 2021، بعد أسابيع من ترك ترمب لمنصبه.

أما الرئيس التنفيذي للشركة، نونيس، فهو أحد أكثر الموالين المتحمسين للرئيس السابق في الحزب الجمهوري.