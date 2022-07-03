تركيا أكبر مستورد للنفايات الأوروبية.. وهذا ترتيب مصر في القائمة

صدّر الاتحاد الأوروبي نحو 33 مليون طن من النفايات إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، وفقاً لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" Eurostat.

وجاءت صادرات 2021 بزيادة قدرها 77% عن عام 2004، بحسب البيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

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وكانت تركيا الوجهة الرئيسية لنفايات الاتحاد الأوروبي العام الماضي، حيث تم إرسال حوالي 14.7 مليون طن، وهو ما يمثل زيادة 3 أضعاف ما كان يصدر إليها في عام 2004.

فيما تلقت الهند ثاني أكبر كمية من نفايات الاتحاد الأوروبي في ذلك العام، حيث تلقت حوالي 2.4 مليون طن، تلتها مصر وسويسرا 1.9 و1.7 مليون طن على التوالي.

وأفادت "يوروستات"، بأن حجم النفايات التي يتم إرسالها من الاتحاد الأوروبي إلى الصين، انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تراجع من ذروة بلغت 10.1 مليون طن في عام 2009 إلى 0.4 مليون طن في عام 2021.