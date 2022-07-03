لماذا تنتعش استثمارات الشركات الناشئة في المنطقة رغم تراجعها عالمياً؟

على الرغم من تباطؤ الاستثمار الجريء في أميركا وبعض دول أوروبا على إثر التخوف من ركود محتمل، شهد الاستثمار الجريء في منطقتنا بالنصف الأول من هذا العام نمواً بـ 70% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي ليتجاوز 1.730 مليار دولار عبر 332 صفقة، بحسب منصة الموجز الرقمي.

تجاوزت الاستثمارات الجريئة 324 مليون دولار في يونيو الماضي، مدعومة بصفقة بيور هارفست للتكنولوجيا الزراعية ومقرها الإمارات حيث حصلت على 180.5 مليون دولار.

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وكانت الصفقات الأكبر في النصف الأول من هذا العام، إضافة إلى بيور هارفست كانت من نصيب Foodics لحلول المطاعم ومقرها السعودية بنحو 170 مليون دولار، وRain منصة تداول العملات الرقمية ومقرها البحرين بـ 110 ملايين دولار، وحدثت هذه الصفقة في يناير قبل الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في العملات المشفرة.

أما جغرافياً، فقد تمت معظم صفقات التمويل الجريء من حيث القيمة في الإمارات بأكثر من 37% ليتجاوز 640 مليون دولار تليها السعودية بأكثر من 32% ليتجاوز 560 مليون ونصف المليون دولار ثم مصر بأكثر من 18% بنحو 317 مليون دولار.

من الملفت أن الشركات الناشئة في تونس بدأت بلفت الأنظار منذ نهاية العام الماضي، وحصلت على 13 مليون دولار عبر 21 صفقة في النصف الأول من هذا العام.

وتزايدت عمليات الاستحواذ في النصف الأول من هذا العام من قبل الشركات الناشئة على شركات أخرى بعدد 37 صفقة في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 35 صفقة في عام 2021 ككل وقد يكون أحد الأسباب هو

تراجع تقييمات الشركات الناشئة نوعاً ما، ما شجع هذه الاستحواذات.

من أبرز هذه الصفقات وقعت شركة E-Vision وشركة ADQ القابضة ومقرها أبوظبي، صفقة مشتركة للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 57% في منصة البث الإقليمية Starzplay مقابل 240 مليون دولار.