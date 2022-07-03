ما هو مستقبل العملات المشفرة؟ المدير الشريك في X – Pay يجيب

قال المدير الشريك في X – Pay، الدكتور محمد عبدالمطلب، إنه من المؤكد وجود نمو في العملات الرقمية والمشفرة مستقبلاً، لأنه باستثناء عملة بيتكوين فإن باقي العملات تعمل على حل مشكلات موجودة في السوق ولذلك فلها مستقبل.

وأضاف عبدالمطلب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن الضغوط الحالية في الأسواق ليست على العملات الرقمية فقط، لكنها على جميع الأسواق سواء الأسهم أو المعادن، لأن الوضع الاقتصادي العالمي يؤثر بشدة على بيتكوين والعملات المشفرة لا سيما أنها أصول عالية المخاطر والوضع حاليا يشير إلى إمكانية حدوث انهيارات في الأسواق.

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وأوضح المدير الشريك في X – Pay، أنه لا أحد يستطيع توقع سوق العملات المشفرة حالياً، مشيراً إلى أنه مما لا شك فيه أن سوق العملات المشفرة به مضاربة عالية.

وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، إن شركة مثل نتفليكس وهي ليست شركة عملات مشفرة انخفضت أسهمها بأكثر من 70%، لأن أي أسهم بها مخاطرة عالية ستتأثر بشدة في الفترات القادمة.

وأضاف أن انهيار بعض شركات العملات الرقمية يعود إلى عدم وجود تشريعات ورقابة قوية على العملات المشفرة لا سيما أن تلك الشركات المقرضة لديها ملاءة مالية ضعيفة واستثماراتها ليست على المستوى المطلوب بالتالي انهارت مع العملات.

وأشار المدير الشريك في X – Pay، إلى وجود مطالب بتشريعات قوية للعملات المشفرة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي منذ أسبوع عن تشريعات للعملات المشفرة ستكون سارية بداية من 2024.

وأوضح أن هناك من يستغل وجود مستقبل واعد للعملات المشفرة وحلها لمشكلات كبيرة ويقوم بعمل اضطرابات في السوق.