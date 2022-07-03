"الإسلامي للتنمية" للعربية: قدمنا قروضاً بـ 64 مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، إن مجموعة التنسيق العربية تعمل منذ عام 1974 وهي معنية بقضايا التنمية في جميع دول العالم وليس الدول العربية فقط.

وأضاف الجاسر في مقابلة مع "العربية"، أن المجموعة أقرت تمويلا بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

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وأشار الجاسر إلى أن أزمة الغذاء أعقبت جائحة كورونا مما فاقم أعباء الدول الفقيرة حول العالم.

وتابع: "مجموعة التنسيق العربية تقوم بدورها مرة أخرى، وأقرت خلال اجتماعات فينيا قبل أسبوعين التزاما جديدا بقيمة 10 مليارات دولار بالحد الأدنى".

وذكر أنه تجري دراسة احتياجات الدول التي تحتاج إلى هذا العون.

وأوضح الجاسر أن من أهم القضايا الحالية عمليات التحول المناخي، لذلك قام البنك الإسلامي للتنمية بإقراض بلغ 64 مليار دولار لقطاع الطاقة في الدول الأعضاء.

وأكد أن هناك توجها أن يكون التمويل مكثفا لقطاع الطاقة المتجددة ومنها مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح.

وأوضح أن هذا له مردود على البيئة والمناخ، مشيرا إلى أن البنك الإسلامي للتنمية قرر أن يكون 35% من عمليات الإقراض حتى عام 2025، سيكون في مشاريع طاقة صديقة للبيئة.

وقامت مجموعة التنسيق العربية التي تعمل على مساعدة البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية باتخاذ إجراءات للاستجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية من خلال إطلاق حزمة للإغاثة الفورية والدعم طويل الأجل بقيمة 10 مليارات دولار.

وشملت هذه الحزمة خطة عمل للأمن الغذائي بقيمة مليار دولار سيتم العمل بها على مدى السنوات الثلاث المقبلة كمساعدة فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية مثل البذور والحبوب والأسمدة، مع دعم أمن الإمدادات الغذائية على المستويين متوسط وطويل الأجل في البلدان الشريكة.

وتضم مجموعة التنسيق العربية عشر مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية هي صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.