.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"فيتش" تتوقع استمرار ارتفاع نسبة التمويل العقاري في محافظ البنوك السعودية

  • الخط
خاص

"فيتش" تتوقع استمرار ارتفاع نسبة التمويل العقاري في محافظ البنوك السعودية

أوضحت للعربية أن مقدار دعم "ساما" وحاجته سيتحددان على أساس نمو البنوك وكيفية تفاعلها مع رفع الفائدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع مدير قطاع تصنيف البنوك في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمين صخري، استمرار ارتفاع نسبة التمويل العقاري في محافظ البنوك السعودية، مشيرا إلى أنه على البنوك السعودية استغلال أي فرصة لتنويع محافظ الإقراض لديهم.

وقال صخري في مقابلة خاصة مع "العربية"، إنه بنهاية الربع الأول من العام الجاري وجدت الوكالة أن 20% من تمويل البنوك موجه للإقراض العقاري للأفراد.

وكشف صخري عن ارتفاع نسبة إصدارات الدين طويلة الأجل لدى البنوك، لتضييق الفجوة بين آجال استحقاق المطلوبات والأصول.

"العربية للأنابيب" تفوز بعقد توريد لـ"أرامكو" بقيمة 60 مليون ريال شركات سوق السعودية "العربية للأنابيب" تفوز بعقد توريد لـ"أرامكو" بقيمة 60 مليون ريال

من جهة أخرى، توقع صخري، استمرار البنك المركزي السعودي "ساما" بدعم البنوك السعودية، لافتا إلى أنه من الصعب تحديد رقم معين للدعم الذي سيقدمه "ساما".

وأضاف: "لا نتوفع أن يقوم (المركزي) بالتشديد، أو بعبارة أخرى لا نتوقع أن يكون أقل دعما مما كان سابقا".

وأضح صخري أن مقدار الدعم وحاجته، ستتحددان على أساس النمو الذي ستحققه البنوك، وعلى كيفية تفاعلها مع رفع أسعار الفائدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تتراجع تركيا عن الموافقة على انضمام السويد وفنلندا للناتو؟ هل تتراجع تركيا عن الموافقة على انضمام السويد وفنلندا للناتو؟
اكتشف المزيد