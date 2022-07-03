"فيتش" تتوقع استمرار ارتفاع نسبة التمويل العقاري في محافظ البنوك السعودية

توقع مدير قطاع تصنيف البنوك في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمين صخري، استمرار ارتفاع نسبة التمويل العقاري في محافظ البنوك السعودية، مشيرا إلى أنه على البنوك السعودية استغلال أي فرصة لتنويع محافظ الإقراض لديهم.

وقال صخري في مقابلة خاصة مع "العربية"، إنه بنهاية الربع الأول من العام الجاري وجدت الوكالة أن 20% من تمويل البنوك موجه للإقراض العقاري للأفراد.

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وكشف صخري عن ارتفاع نسبة إصدارات الدين طويلة الأجل لدى البنوك، لتضييق الفجوة بين آجال استحقاق المطلوبات والأصول.

من جهة أخرى، توقع صخري، استمرار البنك المركزي السعودي "ساما" بدعم البنوك السعودية، لافتا إلى أنه من الصعب تحديد رقم معين للدعم الذي سيقدمه "ساما".

وأضاف: "لا نتوفع أن يقوم (المركزي) بالتشديد، أو بعبارة أخرى لا نتوقع أن يكون أقل دعما مما كان سابقا".

وأضح صخري أن مقدار الدعم وحاجته، ستتحددان على أساس النمو الذي ستحققه البنوك، وعلى كيفية تفاعلها مع رفع أسعار الفائدة.