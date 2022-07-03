"مكيال المالية" للعربية: هذا ما يحرك سوق الأسهم السعودية حالياً

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن سوق الأسهم السعودية متأثرة حاليا بالتضخم وتقلبات السوق الأميركية، أكثر من تأثره بارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن السوق انخفض بنسبة 12% خلال يونيو مع أن أسعار النفط كانت مرتفعة جدا.

وأضاف أبو جامع في مقابلة مع "العربية" أنه باقي 3 جلسات حتى نهاية التداول قبل إجازة عيد الأضحى، ما يضعنا في حذر شديد مثل ما حصل خلال إجازة العيد الماضي، وهو التقلبات الكبيرة التي شهدتها السوق الأميركية، لافتا إلى أنه قد تحدث بعض المفاجئات في الأسواق العالمية خلال توقف جلسات التداول في السوق السعودية.

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كما لفت إلى تأثر السوق بالتقلبات والمخاوف التي يشهدها العالم، مثل التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلا عن إغلاقات الصين، التي أثرت على الإمدادت العالمية.

وتوقع أبو جامع تأثر السوق إيجابا، بزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للسعودية بعد أسبوعين.

وذكر أنه من الصعب تحديد حركة السوق مع الأخبار اليومية الواردة سواء الإيجابية أو السلبية، والتي تأثر في السوق.