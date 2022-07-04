أزمة العقارات الصينية تسقط شركة جديدة.. تخلفت عن سداد ديون بمليار دولار

فوتت شركة تطوير العقارات الصينية شيماو غروب Shimao Group مدفوعات الفوائد والأقساط الأساسية لسندات خارجية بقيمة مليار دولار مستحقة يوم الأحد، في أحدث ضربة لسوق العقارات الصيني الضيق.

وكان التخلف عن السداد أول دفعة عامة فائتة في الخارج للمطور الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له.

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ومع سندات دولية معلقة بقيمة 6.1 مليار دولار، تعد Shimao سادس أكبر مصدر بين المطورين الصينيين، وفقاً لـ Refinitiv.

يأتي ذلك، فيما تضرر قطاع العقارات في الصين من جراء سلسلة من حالات التخلف عن السداد في التزامات الديون الخارجية، والتي سلطت الضوء عليها مجموعة تشاينا إيفرغراند غروب، التي كانت المطور الأكثر بيعاً للعقارات في الصين قبل تحولها إلى الشركة العقارية الأكثر مديونية في العالم، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتخلف 3 من أكبر 5 مُصدرين للديون – إيفرغراند وKaisa Group وSunac China - بالفعل عن سداد سنداتهم الدولارية.

وقالت شيماو في بيان يوم الأحد في بورصة هونغ كونغ، إن الشركة لم تكن قادرة على دفع ما مجموعه 1.02 مليار دولار من أصل الدين والفوائد للدائنين من السندات الرئيسية البالغة 4.75%، مشيرة إلى "شكوك السوق بشأن إعادة تمويل الديون" و"تحديات التشغيل والتمويل".

وأضافت أنها لم تسدد أيضاً مدفوعات أساسية في ظل ديون خارجية معينة أخرى، دون إعطاء تفاصيل.

وقالت الشركة إن المطور لم يتلق إشعاراً بتسريع السداد من المقرضين، مما يشير إلى أن أصحاب الديون لم يتحركوا لاتخاذ إجراءات الإنفاذ.

عينت شركة Admiralty Harbour Capital كمستشار مالي لها وSidley Austin مستشارها القانوني للمساعدة في تقييم واستكشاف طرق لإدارة أزمة السيولة.

في غضون ذلك، وافق دائنو القرضين المشتركين على منح المطور الصيني الذي يعاني من ضائقة مالية فترة سماح.

وقالت Shimao إنها تلقت إشعاراً كتابياً بالدعم من غالبية المقرضين لقرضين مشتركين تم الاتفاق عليهما في 2018 و2019، حيث عمل HSBC كميسر رئيسي للقروض ثنائية العملة.

وقامت Shimao بتوسيع التزامات ديونها داخلياً والتخلص من الأصول لجمع الأموال، في حين انخفضت مبيعاتها التعاقدية في الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 72% عن العام الماضي.