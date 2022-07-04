أزمة تحول بين بيزوس ويخته ذي 500 مليون دولار.. "أكبر من أن يمر"

ألغت شركة بناء السفن الهولندية التي تصنع يخت جيف بيزوس العملاق، طلبها بتفكيك جسر تاريخي لخروج سفينة مؤسس أمازون من حوض التصنيع إلى بحر الشمال.

وأبلغت شركة Oceanco، وهي شركة بناء يخوت مخصصة، مدينة روتردام أنها لن تطلب بعد الآن تصريحاً لإزالة الجزء المركزي من جسر Koningshaven، المعروف محلياً باسم De Hef، للسماح لليخت بالوصول إلى بحر الشمال. وفقاً لرسالة كتبها مسؤول في المدينة، ونقلها "ياهوو فاينانس".

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في حين أن المدينة لم تستبعد إمكانية الحصول على تصريح في المستقبل لتفكيك الجسر، فإن شركة Oceanco لن تمضي قدماً في الخطة في الوقت الحالي، كما تقول الرسالة.

ويبدو أن شركة Oceanco ربما تخلت عن خططها لتفكيك الجسر بعد الاحتجاجات الشعبية في وقت سابق من هذا العام. إذ حصلت صحيفة تراو الهولندية على وثائق من المدينة أظهرت أن شركة بناء السفن فوجئت بالضجة واختارت التخلي عن خططها.

وذكرت صحيفة تراو، أنه "نتيجة للتقارير، يشعر موظفو حوض بناء السفن بالتهديد وتخشى الشركة من التعرض لأعمال تخريب".

ولم يكن واضحاً كيف سيتم نقل اليخت الآن إذا لم يكن المرور عبر الجسر مناسباً، على الرغم من أن تراو ذكرت أن Oceanco قد تختار إكمال بناء اليخت في حوض بناء السفن الأقرب إلى البحر.

500 مليون دولار

بدأت ملحمة اليخت الخاصة ببيزوس في فبراير، عندما ذكرت الإذاعة الهولندية راينموند أن السفينة التي يبلغ ارتفاعها 417 قدماً ستحتاج إلى المرور عبر روتردام - وتحت De Hef - في طريقها إلى البحر.

لكن يبدو أن سفينة بيزوس مجهزة للإبحار الشراعي، إذ بها 3 صواري كبيرة، أطول من أن تمر تحت الجسر على الرغم من خلوصها الذي يزيد عن 131 قدماً. وكان حل شركة بناء السفن هو إزالة الجزء المركزي من الجسر مؤقتاً، ثم إعادة تركيبه بمجرد مرور السفينة.

فيما أكد المتحدث باسم بلدية روتردام، فرانسيس فان هيغست، في ذلك الوقت، أن المدينة يمكنها منح الإذن للقطاع البحري لأخذ اليخت إلى البحر. لكن فان هيغست قال لصحيفة واشنطن بوست إن المدينة لن تدفع مقابل تفكيك الجسر وإعادة تجميعه، وستقع هذه التكلفة على عاتق شركة Oceanco.

جاءت الاعتراضات على الخطة سريعاً، إذ بدأ السكان المحليون في تنظيم حدث على فيسبوك لرمي البيض الفاسد على اليخت عند مروره، واصفين بيزوس بأنه "ملياردير مصاب بجنون العظمة".

ومن المتوقع أن يتكلف اليخت 500 مليون دولار وسيكون "أحد أفضل اليخوت الشراعية في الوجود".