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رئيس "شلاتين" للعربية: طرح 5 مناطق للتنقيب عن الذهب في مصر قريباً

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خاص

رئيس "شلاتين" للعربية: طرح 5 مناطق للتنقيب عن الذهب في مصر قريباً

"شلاتين للثروة المعدنية": الاستثمارات الحالية في منجم إيقات للذهب تصل إلى 300 مليون جنيه

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية أشرف الأمير، إن الشركة ستطرح قريبا 5 مناطق للتنقيب عن الذهب في مصر على الشركات العالمية.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن الاستثمارات الحالية في منجم إيقات للذهب تصل إلى 300 مليون جنيه.

وأضاف أن حجم الاحتياطيات في منجم إيقات للذهب يبلغ 1.3 مليون أوقية.

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وقال الأمير: "سنبدأ إنتاج الذهب من منجم إيقات في الربع الأخير من 2022".

وبين الأمير أن الاتفاق مع الشركات العالمية يشمل 31% نسبة لهيئة الثروة المعدنية، و5% إتاوة و5 % نفقات مستردة.

وتوقع الأمير إقبالا من الشركات العالمية على مزايدة الذهب بسبب الميزات التي تطرحها الحكومة.

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