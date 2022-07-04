رئيس "شلاتين" للعربية: طرح 5 مناطق للتنقيب عن الذهب في مصر قريباً

قال رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية أشرف الأمير، إن الشركة ستطرح قريبا 5 مناطق للتنقيب عن الذهب في مصر على الشركات العالمية.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن الاستثمارات الحالية في منجم إيقات للذهب تصل إلى 300 مليون جنيه.

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وأضاف أن حجم الاحتياطيات في منجم إيقات للذهب يبلغ 1.3 مليون أوقية.

وقال الأمير: "سنبدأ إنتاج الذهب من منجم إيقات في الربع الأخير من 2022".

وبين الأمير أن الاتفاق مع الشركات العالمية يشمل 31% نسبة لهيئة الثروة المعدنية، و5% إتاوة و5 % نفقات مستردة.

وتوقع الأمير إقبالا من الشركات العالمية على مزايدة الذهب بسبب الميزات التي تطرحها الحكومة.