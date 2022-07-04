"ميتا" تواجه أوقاتاً صعبة.. تلميح من زوكربيرغ بدفع موظفين للاستقالة

كشفت شركة Meta (فيسبوك سابقاً) عن أول تجميد كبير للتوظيف، في خطوة تشير إلى توتر السوق بشأن كل من الأداء الأساسي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي واتجاهه المستقبلي.

ودعت الشركة، التي أعيدت تسميتها باسم "ميتا" العام الماضي لإثبات تركيزها على الفرص الجديدة لوحدة الواقع المعزز metaverse، موظفيها للاستعداد للانكماش الاقتصادي. وكجزء من هذا التحول في المعنويات، صرح مؤسسها مارك زوكربيرغ بأن الشركة ستعدل هدفها المتمثل في توظيف 10000 مهندس، إلى ما بين 6000 و7000.

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كما ألمح زوكربيرغ إلى احتمالية خفض عدد الموظفين، قائلاً: "من الناحية الواقعية، ربما يكون هناك مجموعة من الأشخاص في الشركة لا ينبغي أن يكونوا هنا".

وأضاف: "أملي حين أرفع سقف التوقعات وتحديد أهداف أكثر عدوانية، أن أرى بعضكم ينسحب ذاتياً من الشركة لأنها باتت غير مناسبة له".

كما أشار تسجيل صوتي حصلت عليه "رويترز"، إلى أن ميتا تستعد لتراجع كبير في النشاط المالي والاقتصادي، وهو ما ألقى زوكربيرغ باللوم فيه على الحرب في أوكرانيا.

وتأمل الشركة في أن تولّد الإعلانات على ميتافيرس قدرا كبيرا من الإيرادات. وفي الوقت الحالي، تركز بشكل كبير على المشاركة في إنشاء تجارب محتوى ذات علامة تجارية واستضافتها، كما هو الحال مع تجارب Fender وBMW التي تم إطلاقها خلال مهرجان كان.

رغم ذلك، كان تقرير الشركة للربع الأول من العام 2022 إيجابياً في الغالب. ومن المحتمل أن يكون هذا التحول الأخير في حجم طموحاتها محاولة للتصحيح في مواجهة الرياح المعاكسة المتزايدة.