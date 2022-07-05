أزمة السفر تتكشف.. شركة طيران أوروبية تتقدم بطلب إفلاس وفق الفصل "11"

قالت شركة الطيران الاسكندنافية SAS، اليوم الثلاثاء، إنها رفعت دعوى إفلاس في الولايات المتحدة، محذرة من تأثير إضراب الطيارين على مركزها المالي وسيولتها.

وانهارت محادثات الأجور بين SAS وطياريها يوم الاثنين، مما أدى إلى إضراب زاد من فوضى السفر في جميع أنحاء أوروبا مع بدء فترة ذروة العطلة الصيفية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ستواصل خدمة عملائها طوال عملية الإفلاس، على الرغم من أن إضراب الطيارين يؤثر على جدول رحلاتها.

وأضافت أن الغرض من الدعوى هو تسريع خطة إعادة الهيكلة التي تم الإعلان عنها في فبراير.

وقالت الشركة: "للمضي قدماً في تنفيذ المحاور الرئيسية للخطة، تقدمت SAS وبعض الشركات التابعة لها طواعية للفصل 11 في الولايات المتحدة، وهي عملية قانونية لإعادة الهيكلة المالية تتم تحت إشراف المحكمة الفيدرالية الأميركية".

وتحتاج SAS إلى جذب مستثمرين جدد، وقالت إنه من أجل القيام بذلك، يجب عليها خفض التكاليف في جميع أعمال الشركة، بما في ذلك الموظفين والطائرات المستأجرة التي تلازم الأرض بسبب المجال الجوي الروسي المغلق والانتعاش البطيء في آسيا.

وقيّمت شركة الطيران وضع السيولة، بأنها كافية للوفاء بالتزاماتها التجارية على المدى القريب.

لكنها أضافت أن الإضراب "له تأثير سلبي على السيولة والمركز المالي للشركة، وإذا طال أمده، فقد يصبح هذا التأثير جوهرياً".

من جانبه، قال المحلل في نوردنت، بير هانسن، إن SAS بحاجة إلى بداية جديدة إذ يعتقد أن الإضراب سيستمر.

وأضاف: "الحماية عبر الفصل 11 تأتي مبكراً.. تريد الإدارة ومجلس الإدارة أن يوضحا لجميع أصحاب المصلحة أن الوضع خطير للغاية".

أثناء الوباء، قدمت العديد من شركات الطيران مثل LATAM وPhilippine Airlines أيضاً طلباً للحماية بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة. وخرجت الخطوط الجوية الفلبينية، بينما تتوقع LATAM الخروج في النصف الثاني من هذا العام.