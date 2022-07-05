بعد انخفاض الأسعار لهذا المستوى.. هل حان وقت شراء الذهب في مصر؟

على خلفية التراجعات العالمية في الأسعار، واصلت أسعار الذهب نزولها في مصر، وسط حالة من الارتباك بسبب المخاوف المستمدة من سوق الصرف في ظل التراجعات الجديدة للعملة المصرية مقابل الدولار.

وعالميا، تراجع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1805 دولار للأونصة في تداولات الإثنين، مقابل مستويات 1811 دولار قبل إغلاق السوق في نهاية الأسبوع الماضي.

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وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا وبيعا في مصر، مستوى 987 جنيها للغرام مقابل نحو 990 جنيها للغرام بدون إضافة مصنعيات التي تتراوح من 40 إلى 80 جنيها بالنسبة لمشغولات الشركات المصرية.

وسجل عيار 18 مستوى 846 جنيهاً، كما بلغ سعر الغرام عيار 24 مستوى 1128 جنيهاً، فيما سجل سعر الجنيه الذهب مستوى 7869 جنيهاً.

ووسط انخفاض الأسعار، يتردد كثير من المصريين على منطقة الصاغة وسط القاهرة، للسؤال عن تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة، وسط إقبال على الشراء، حيث تسبب تراجع الأسعار في زيادة الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 25% خلال الأيام الحالية.

وكانت السوق، شهدت حالة من الارتباك عقب الإعلان عن زيادة قيمة المصنعية خلال الأيام الماضية. وأعلنت شعبة صناعة الذهب وشعبة تجارة الذهب، أنه بدءا من شهر يوليو 2022 سيتم زيادة سعر المصنعيات بواقع 10% وفق الاتفاق بين الصناع ومصلحة الضرائب، حيث جرى تعديل الضريبة على القيمة المضافة لمصنعيات الذهب في مصر.

والزيادة التقديرية الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الغرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيهاً وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه.

كما سيتم رفع متوسط مصنعية غرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيها، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه.

وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الغرام من عيار 14 إلى 55 جنيها ويستحق ضريبة بقيمة 7.7 جنيه.

وسيصل سعر المصنعية على الغرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه، فيما تبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه.

وستبلغ قيمة المصنعية على الغرام عيار 9 نحو 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.