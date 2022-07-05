هذه الاقتصادات الكبرى تتجه نحو الركود خلال 12 شهراً

توقع كبير الاقتصاديين في شركة نومورا القابضة، روب سوبارامان، أن تسقط العديد من الاقتصادات الرائدة في العالم في فخ الركود خلال الاثني عشر شهراً القادمة وسط تحركات البنوك المركزية بقوة لتشديد السياسة النقدية لمحاربة ارتفاع التضخم.

وقال سوبارامات: "في الوقت الحالي، تحول العديد من البنوك المركزية إلى هدف واحد في الأساس، وهو خفض التضخم. مصداقية السياسة النقدية أصل ثمين للغاية لن نخسره".

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وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تتوقع نومورا حدوث ركود في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا العام المقبل، بحسب ما ذكرته شركة الوساطة المالية في مذكرة بحثية، نقلتها شبكة "CNBC"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وقال سوبارامان أيضاً إن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أبقت على "سياسة نقدية فائقة التساهل" لفترة طويلة، على أمل أن يكون التضخم مؤقتاً. الآن يتعين على الحكومات أن تلعب دور اللحاق بالركب ومحاولة استعادة السيطرة على التضخم.

وأكد أنه لا يمكن التعويل على الصادرات لتحقيق النمو في الوقت الراهن، خاصة عندما تتجه العديد من الاقتصادات إلى الضعف، وهو ما يؤكد سيناريو السقوط في الركود حالياً.

ركود بطيء وطويل

في الولايات المتحدة، تتوقع نومورا حدوث ركود بطيء ولكنه طويل لمدة 5 أرباع بدءاً من الربع الأخير من العام 2022.

وكتبت الشركة: "ستسقط الولايات المتحدة في حالة ركود - نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي بدءاً من الربع الرابع من هذا العام - سيكون ركوداً ضحلاً لكنه طويل". وقال سوبارامان: "سيستمر الركود 5 أرباع متتالية".

ويعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي من بين أولئك الذين يسعون إلى محاربة التضخم القياسي عبر رفع أسعار الفائدة.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 1.5% - 1.75% في يونيو، وأشار رئيس الفيدرالي، جيروم باول إلى أنه قد تكون هناك زيادة أخرى بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في يوليو.

وفي المذكرة البحثية، لفتت نومورا إلى العديد من الاقتصادات متوسطة الحجم - بما في ذلك أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية - التي شهدت طفرات في الإسكان بسبب الديون. وقال التقرير إنهم معرضون لخطر ركود أعمق مما كان متوقعا إذا أدت زيادة أسعار الفائدة إلى انهيار الإسكان وتقليص المديونية.

وقالت المذكرة: "الشيء الغريب هو الصين، التي تتعافى من الركود مع فتح الاقتصاد وسط سياسات تيسيرية، على الرغم من أنها معرضة لخطر الإغلاق المتجدد وركود آخر، طالما أن بكين تتمسك باستراتيجيتها "صفر كوفيد".

وحذر سوبارامان من أنه "إذا لم تقم البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية لخفض التضخم الآن، فإن الألم الذي يلحق بالاقتصاد من الانتقال إلى نظام تضخم مرتفع والوقوع هناك أكبر بكثير".

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى تقلبات أسعار الأجور، والتي ستكون "أكثر إيلاماً للاقتصاد ولرجل الشارع على المدى الطويل".

وأنهى حديثه قائلاً: "من الصعب قول هذا بشكل جيد، لكن تقديم هذا الألم مقدماً وخفض التضخم أفضل للاقتصاد العالمي والمجتمع من ترك التضخم يخرج عن نطاق السيطرة كما تعلمنا في السبعينيات".