كيف قيّمت "الراجحي كابيتال" وضع القطاع المصرفي السعودي؟

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن البنوك السعودية لم ترفع هوامش الربحية للعام 2022، حيث إنها ربما كانت مطمئنة لارتفاع حجم القروض في المستقبل.

وأوضح السديري في مقابلة مع "العربية"، معلقا على تقرير أصدرته "الراجحي" حول القطاع المصرفي السعودي، أن هناك 3 أسئلة رئيسية تخطر في بال معظم المستثمرين بالنسبة للقطاع، الأول: ما هو وضع السيولة مستقبلا، فيما الثاني يركز على وضع نمو القروض، أما السؤال الثالث فهو ما وضع تقييم القطاع.

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وأضاف السديري أن التقرير، الذي حمل عنوان (هل الأسوأ خلفنا.. نعتقد نعم)، حاول الإجابة على تلك الأسئلة، مبينا أنه في ما يتعلق بالسيولة، فإن ارتفاع أسعار "السايبر" السعودي على " الليبور" العالمي، بأكثر من 130 نقطة أساس، علما أن متوسط الفرق بينهما تاريخيا 40 نقطة، فهذا يشير إلى أن أسعار "السايبر" كانت مرتفعة، لكن عندما دخلت الودائع بدأت الأسعار تنخفض نسبيا.

وتابع: "لاحظنا أنه عندما ترتفع أسعار الفوائد مع أسعار النفط المرتفعة، مثل ما حصل منذ العام إلى 2003 إلى 2007، فإنه يحدث هناك إقراض سريع أسرع من الودائع، كما لاحظنا أن الودائع الحكومية، ترتفع في فترة زيادة أسعار البترول".

واستبعد السديري، انخفاض القروض العقارية والاستهلاكية في ظل سوق عمل مستمرة بالنمو، معربا في الوقت نفسه عن تفاؤله بنمو الشركات.

يشار إلى أن تقرير "الراجحي كابيتال"، توقع نمو القروض بنسبة 14% حتى نهاية العام 2022.