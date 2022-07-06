أشهر لقاح ضد كورونا يدخل المحاكم.. دعوى سرقة تطال "فايزر - بايونتك"

رفعت شركة الأدوية البيولوجية الألمانية CureVac دعوى قضائية ضد شركة BioNTech يوم أمس الثلاثاء، مطالبة "بتعويض عادل" عن انتهاك مزعوم لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتقنية mRNA التي تم استخدامها لتطوير لقاح كوفيد-19 من قبل شركة BioNTech وشريكتها Pfizer.

قالت CureVac في بيان يوم الثلاثاء: "تحمي محفظة الملكية الفكرية لشركة CureVac العديد من الاختراعات التي تعتبر ضرورية لتصميم وتطوير لقاح SARS CoV-2 mRNA من شركة BioNTech، من بين أمور أخرى".

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من جهتها، ردت BioNTech بالقول إن الشركة "ستدافع بقوة" عن عملها "ضد جميع مزاعم انتهاك براءات الاختراع"، وفق ما نقلته Fox Business.

وأضافت الشركة الألمانية في بيان: "نحن ندرك أنه ليس من غير المعتاد أن تعتقد الشركات الأخرى في صناعة الأدوية، بعد أن شهدت نجاح COMIRNATY®، الآن أن اللقاح من المحتمل أن ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم".

يذكر أن COMIRNATY® اسم العلامة التجارية للقاح فايزر / بايونتك، ويدمج المجتمع والمناعة و mRNA و COVID.

اشتركت بايونتك مع شركة فايزر في الأصل لتطوير لقاح ضد الإنفلونزا قائم على تقنية mRNA في العام 2018، لكنها ركزت على لقاح لفيروس كورونا المستجد في بداية الوباء أوائل العام 2020.

وكانت CureVac تحاول تطوير لقاح مضاد لكورونا خاص بها وبدأت تجربة سريرية للقاح مرشح من الجيل الثاني في وقت سابق من هذا العام بالشراكة مع GSK البريطانية.

وقالت CureVac إن محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها تتضمن اختراعات متعددة تتعلق بجزيئات mRNA الهندسية، مثل "تعديلات التسلسل لزيادة الاستقرار وتعزيز التعبير البروتيني، بالإضافة إلى تركيبات لقاح mRNA الخاصة بلقاحات SARS CoV-2".

وأكدت الشركة أنها لن تسعى للحصول على أمر قضائي أو تحاول وقف إنتاج لقاح كوفيد-19 الخاص بشركتي فايزر وبايونتك أثناء سير الدعوى في المحاكم الألمانية.