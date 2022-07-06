السعودية لإعادة التمويل العقاري للعربية: نستبعد ارتفاع نسب التعثر نتيجة زيادة الفوائد

استبعد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري Fabrice Susini، ارتفاع نسب التعثر في سداد القروض العقارية نتيجة ارتفاع الفوائد، عازيا ذلك إلى كون النسبة الأكبر منها بفوائد ثابتة إلى جانب قوة المؤشرات الاقتصادية في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي للسعودية لإعادة التمويل العقاري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع في الوقت الحالي، المزيد من التعثر عن السداد وذلك لسببين رئيسيين أولهما أن غالبية القروض السكنية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة صدرت على أساس سعر فائدة ثابت وهو أمر شجعناه منذ تأسيس شركتنا وروجنا لمسألة القروض طويلة الأجل على أساس سعر فائدة ثابت وكان ذلك تحديدا لمعالجة الوضع الراهن الذي نواجهه الآن، وبالتالي يستفيد المقترضون من سعر الفائدة الثابت، وبالتالي لا يكون لرفع سعر الفائدة أي أثر عليهم.

مادة اعلانية

وأضاف أنه بالنسبة للمقترضين الجدد فالوضع بالطبع مختلف وهنا يجب احتساب مخاطر التعثر ومخاطر الائتمان التي يتم اتخاذها، وبالتالي فإن المقترضين القدامى محصنون إلى حد كبير من ارتفاع معدل الفائدة طالما كانت قروضهم السكنية محسوبة على أساس سعر ثابت للفائدة.

وأوضح أن السبب الثاني لعدم توقع الكثير من التعثر هو أن هناك عنصرا آخر يؤثر على أداء التمويل العقاري وهو البيئة الاقتصادية الكلية، مضيفاً أنه بفضل قيادة المملكة فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي جيدة وتبين أن النمو الاقتصادي جيد ومعدلات البطالة جيدة والتضخم يبقى معتدل نسبيا.

وأشار إلى أن كل هذه المؤشرات تعني أنه لا يزال الموظفون في وظائفهم وأن هناك عددا إضافيا يدخل إلى سوق العمل، وطالما لا يزال الموظفون في أعمالهم والعائد على القروض السكنية ثابت فهذا يحصنهم ضد أي ارتفاع بمعدلات الفائدة لذلك فإن التعثر عن السداد سيكون محدودا.

وقال Fabrice Susini، إن تراجع الطلب وهذه نظرة مستقبلية، قد ينتج عن رفع الفائدة، لأن تكلفة الاقتراض سترتفع وهذا يعني أن مشتري المنزل سيفكر مرتين قبل الإقبال على الشراء.

وأضاف أنه مع ذلك هناك سبل لدعم نمو السوق، وأن يستمر المواطن السعودي الراغب بشراء سكن بالحصول على المساعدة وكما تعلمون ما زال هناك دعم مقدم للمقترضين وقد ندرس تمديد فترة التمويل العقاري لمد السداد على فترة أطول، لتصبح أكثر سهولة للمقترض آخذين بالاعتبار الوضع الاقتصادي الكلي لتحديد مبالغ السداد المناسبة، متوقعاً استمرار الطلب بالتصاعد لكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل.