تسلا لم تعد أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم.. سُلب منها عرشها
مبيعات بي واي دي تجاوزت 630 ألف سيارة خلال النصف الأول
تفوقت شركة صناعة السيارات الصينية بي واي دي BYD، التي يدعمها الملياردير وارن بافيت، على شركة تسلا بصفتها أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم.
وكشفت بي واي دي عن مبيعات بلغت 638157 سيارة ركاب كهربائية أو هجينة في الأشهر الستة الأولى من العام 2022، وفقاً لإفصاح الشركة.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 325% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما باعت الشركة في يونيو وحده، 133762 سيارة ركاب كهربائية أو هجينة.
وفي النصف الأول من العام 2022، باعت بي واي دي 323519 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات و314638 سيارة هجينة تعمل بالكهرباء.
وتعهدت شركة بي واي دي، في أبريل الماضي، بإيقاف عمليات التصنيع لسيارات محركات الاحتراق الداخلي - التي تعمل بالوقود التقليدي (البنزين والديزل) - بشكل نهائي.
من ناحية أخرى، قامت شركة تسلا بتسليم ما مجموعه 564743 مركبة في الأشهر الستة الأولى من العام، وفقاً للأرقام الواردة في تقارير الربع الأول والثاني.
وأشارت تسلا في التقارير إلى أنها واجهت تحديات سلسلة التوريد وإغلاق المصانع على مدار العام.
وارتفعت أسهم BYD بنسبة 36% منذ يناير، وتمكنت الشركة من تجنب إغلاق المصانع بسبب سياسة صفر كوفيد الصينية، بحسب ما أفاد به موقع Business Insider.
في المقابل، اضطرت شركة تسلا إلى إغلاق مصنعها مؤقتاً في شنغهاي أثناء تفشي فيروس كورونا في المدينة في وقت سابق من هذا العام.
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