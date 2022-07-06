دراسة: تراجع جودة تصنيع المركبات في 2022.. ومفاجأة بشأن السيارات الكهربائية

أظهرت دراسة حديثة، أن مالكي السيارات الجديدة، يواجهون مشاكل أكثر في أول 90 يوماً من شراء السيارة، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

واحتلت علامة "بويك" Buick المركز الأول في دراسة الجودة الأولية الخاصة بشركة J.D Power لعام 2022.

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لكن صاحب المركز الأول لم يكن الفائز هذا العام، إذ ارتفع إجمالي أعداد شكاوى الملاك الجدد للسيارات بشكل عام.

وكان أداء كل علامة تجارية تقريباً أسوأ في عام 2022 مما كان عليه في عام 2021.

وأظهرت سيارات هذا العام أسوأ جودة أولية عامة في تاريخ الدراسة.

وطلبت الدراسة، في عامها الـ36، من مالكي السيارات الجديدة، الإبلاغ عن مشاكل سياراتهم في أول 90 يوماً من الملكية.

وكانت الأرقام تتجه نحو الانخفاض في السنوات الأخيرة، لكن في العام الماضي، كان متوسط الشكاوى 162 شكوى لكل 100 سيارة، وفي عام 2020، كان هذا الرقم 166، والذي ارتفع هذا العام إلى 180 شكوى.

عام استثنائي

وقد يُظهر الرقم أن 2022 عاما استثنائيا، رغم أن العام الماضي كان صعبا، حيث واجهت مصانع السيارات إغلاقاً للمصانع بسبب فيروس كورونا، ومشكلات متكررة في سلسلة التوريد، ونقصاً عالمياً في الرقائق الدقيقة، مما تسبب في قيام صانعي السيارات بإضافة ميزات والتراجع عنها أثناء العام للحفاظ على حركة خطوط الإنتاج.

من ناحية أخرى، قد يكون علامة على وجود مشكلة على مستوى الصناعة، إذ يعرف كل مهندس أن الآلات الأكثر تعقيداً فيها نقاط فشل محتملة أكثر، وسيارات اليوم تزداد تعقيداً.

مشكلات

وكان على رأس المشكلات في السيارات المصنعة حديثاً، أنظمة المعلومات والترفيه والتي كانت سبباً في الكثير من الشكاوى من أي ميزة أخرى، ومعظمها حدثت عند ربط الأجهزة مع "أبل كار بلاي"، أو "أندرويد أوتو".

ولزيادة وزن حجة التعقيد، أبلغ مشترو السيارات الفاخرة عن 196 مشكلة لكل 100 مركبة في المتوسط، مقابل 175 شكوى كمتوسط عام لسوق السيارات.

وشهدت 25 علامة تجارية من أصل 33 علامة تجارية تمت دراستها زيادة في نتائجها هذا العام.

كما أظهرت الدراسة، أن فريق مراقبة الجودة لدى "جنرال موتورز"، قام بأفضل عمل للتغلب على الأزمات العديدة في عام 2022.

وقد حسنت جميع علاماتها التجارية الأربع في الولايات المتحدة بويك، وشيفروليه، وجي إم سي، وكاديلاك، درجاتها عن عام 2021، فيما شهدت بي إم دبليو، ومرسيدس بنز، ولاند روفر، وأودي، تحسنا بنسبة 1.77%.

فيما ازدادت الشكاوى من السيارات الكهربائية، إذ كان أداء السيارات الكهربائية أسوأ من أداء النماذج التي تعمل بالغاز في الدراسة.

المركبات الكهربائية

وكان لدى المركبات الكهربائية 240 شكوى لكل 100 مركبة في المتوسط، وكان للمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء 239 شكوى، وبلغ متوسط السيارات التي تعمل بالغاز 175 شكوى.

ولا يمكن لهذه الأرقام كشف الحقيقة كاملة، إذ لم يتم احتساب تسلا ضمن القائمة، والتي تمثل 75% من السيارات الكهربائية التي تم بيعها في الربع الأخير في الولايات المتحدة.

وتطلب عدة ولايات أميركية من شركات صناعة السيارات الموافقة قبل أن تتمكن شركة JD Power من استخدام بياناتها، بنما اختارت تسلا عدم المشاركة.