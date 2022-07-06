مصر.. الدولار يستقر أمام الجنيه في البنوك وينهار بالسوق الموازية

شهدت سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار مع ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية. لكن في المقابل، واصل الدولار تراجعه بنسب كبيرة في السوق الموازية.

وفيما سجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنك المصري الخليجي عند مستوى 18.87 جنيه للبيع، و18.91 جنيه للشراء، فقد واصلت الورقة الأميركية تراجعها على صفحات التواصل الاجتماعي، التي تتناول أسعار الصرف لتصل إلى أقل من الأسعار في السوق الرسمية. حيث يعرض الدولار مقابل 18.75 جنيه.

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وفي مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك مصر إيران للتنمية، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 18.86 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع. وفي أكبر البنوك الحكومية "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.83 جنيه للبيع، و18.91 جنيه للبيع.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، سجل الدولار مستوى 18.85 جنيه للشراء، و1891 جنيه للبيع. وسجلت الورقة الأميركية مستوى 18.82 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في السوق الرسمي في 10 بنوك بقيادة بنك البركة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب"، عند مستوى 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، فقد تراجعت أسعار اليورو الأوروبي ما بين 8 - 34 قرشا خلال الساعات الماضية في البنوك الحكومية والخاصة. وسجلت العملة الأوروبية في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.30جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع. وسجلت العملة الأوروبية مستوى 19.36 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع على شاشات البنك المركزي المصري.

كما تراجعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني، حيث سجل لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 22.43 جنيه للشراء ، و22.61 جنيه للبيع. فيما بلغ لدى البنك المركزي المصري مستوى 22.57 جنيه للشراء و22.70 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 59.00 جنيه للشراء ، و61.51 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 5.12 جنيه للشراء ، و 5.14 جنيه للبيع.