"التنمية الغذائية" للعربية: ضخ 35 مليون ريال استثمارات بالشراكة مع "تايسون" الأميركية

قال عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية، أحمد عسيلان، إن الشراكة مع شركة تايسون العالمية القابضة الأميركية في الشركتين التابعتين شركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة، تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال الاستثمار والتوسع في الأسواق محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف أحمد عسيلان في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن شركة التنمية الزراعية تختص في إنتاج الدواجن تحت مسمى منتج "دواجن التنمية"، والتصنيع وشركة التصنيع تعمل في صناعة الأغذية وتقديمها لسلاسل الإمداد والمطاعم وتصنع لكبرى المطاعم تحت اسم المطاعم المتعاقد معها.

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وأوضح أن شركة "تايسون" تدخل بحصة 15% في شركة التنمية الزراعية وحصة 60% في شركة تصنيع الأغذية، بإجمالي نحو 262.6 مليون ريال.

وقال إن "التنمية الغذائية" وتايسون" ستقومان بزيادة الطاقة الإنتاجية للشركتين بضخ استثمارات تبلغ 35 مليون ريال، تتوزع على 14 مليون ريال من شركة التنمية الغذائية و21 مليون ريال من شركة "تايسون".

وأضاف أن الاستثمار من طرفي العلاقة يهدف إلى زيادة ومضاعفة القدرة الإنتاجية في الشركتين بالسعودية، وتحقيق مستهدفات شركة التنمية الغذائية بالوصول بإنتاج الدواجن إلى 1.2 مليار دجاجة سنوياً بحلول عام 2025.

وأوضح أنه الشراكة مع "تايسون" ستمكن "التنمية الغذائية" من الدخول في سوق الحلال بمنتج سعودي الصنع واستقطاب المستهلكين لهذه النوعية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى وجود القواسم المشتركة الكثيرة من اتفاقية الشراكة منها جذب الاستثمارات إلى السعودية ونقل الخبرات والمعرفة وزيادة المحتوى المحلي.

كانت شركة التنمية الغذائية، قد أعلنت عن توقيع صفقة وافقت بموجبها شركة تايسون العالمية القابضة الأميركية، والمملوكة بالكامل من قبل شركة تايسون للأغذية، المدرجة في بورصة نيويورك "تايسون" على الاستحواذ على حصة ملكية في الشركات التابعة للشركة، وهم شركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة مقابل مبلغ 70 مليون دولار، ما يعادل 262.6 مليون ريال.

وأوضحت التنمية الغذائية أن ملكيتها ستكون بعد الصفقة 85% في شركة التنمية الزراعية و40% في شركة تصنيع الأغذية الممتازة.