"الجزيرة كابيتال": هذه العوامل قد تضغط على الأرباح الفصلية لقطاع البتروكيماويات

توقع تقرير صادر عن "الجزيرة كابيتال"، نمو صافي الأرباح الفصلية لـ40 شركة سعودية، باستثناء أرامكو، بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 23 مليار ريال.

وذلك بدعم من نمو صافي ربح المعادن خلال الربع الثاني بنسبة 109%، وارتفاع أرباح قطاعي البنوك والاتصالات.

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ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح الفصلية لقطاع البتروكيماويات بنسبة 13.5% وقطاع الإسمنت بـ 32%، بحسب التقرير.

وقال رئيس الأبحاث في "الجزيرة كابيتال"، جاسم الجبران، إن الاقتصاديات العالمية تشهد ظروفا استثنائية خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى مخاوف الركود، أو توجهات الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بوتيرة عالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ارتفاع الدولار أمس لأعلى مستوى منذ 20 عاما.

وأضاف أن ارتفاع العملة الأميركية يضغط على القوة الشرائية لكثير من العملات عالميا، كما يضغط على مستويات الطلب وأسعار السلع.

وأكد الجبران أنه لا يمكن إغفال الارتباط بين السوق السعودية وما يحدث في الأسواق العالمية، ما يشكل ضغطا على السوق حاليا، مستبعدا انخفاض السوق إلى مستويات أكبر من المستويات الحالية.

وتوقع أن يكون هناك ضغط على الكثير من القطاعات في السوق السعودية، خصوصا أننا في مرحلة تباين بالنسبة لتوقعات الربع الثاني.

كما توقع الجبران، أن تشهد أرباح قطاع البتروكيماويات نوعا من الضغط خلال الربع الثاني، بسبب اللقيم بشكل خاص، والطبيعة الموسمية للطلب خلال الربع الثاني، إضافة إلى الإغلاقات التي حدثت في الصين.

وبالنسبة للقطاع المصرفي، أكد رئيس الأبحاث في "الجزيرة كابيتال"، استمرار النمو في الودائع والقروض، متوقعا نموا خلال الربع الثاني على أساس سنوي، لكنه أوضح أنه مقارنة مع الربع الأول قد يكون هناك بعض التباين.