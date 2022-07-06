صندوق تحوط يستفيد من تقلبات السوق ويسجل عائداً بـ32% خلال النصف الأول 

سجلت شركة "بريدغ ووتر" Bridgewater Associates عائداً بنسبة 32% لصندوق التحوط الرئيسي الخاص بها خلال النصف الأول من العام 2022، حيث استفادت من تقلبات السوق المتزايدة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأخبرت الشركة التي أسسها راي داليو، المستثمرين أن صندوق Pure Alpha II ارتفع بنسبة 4.8% في يونيو، مما عزز العائد السنوي منذ إنشائه عام 1991 إلى 11.4%.

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ومثل العديد من الصناديق الكلية الأخرى، تتعافى استراتيجية صندوق Pure Alpha بعد سنوات من العمل، محققة مكاسب سنوية رمزية على مدى عقد من الزمان قبل أن تحقق عائداً بنسبة 8% في عام 2021.

وقالت المصادر، إن Bridgewater حققت أرباحاً في 65% من الأسواق التي تتداول فيها، من خلال الرهانات الفائزة على أسعار الفائدة، والأسهم، والسلع، والائتمان السيادي والشركات، وعملات الأسواق المتقدمة، من بين أمور أخرى.

وقامت الشركة، التي تدير أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 150 مليار دولار، بما في ذلك صناديق التحوط والصناديق طويلة الأجل، بإصلاح فريق قيادتها مؤخراً.

وقد عينت نير بار ديا ومارك بيرتوليني كرئيس تنفيذي مشارك، وأنشأت لجنة استثمار تضم مديري الاستثمار المشاركين غريغ جنسن وبوب برينس.