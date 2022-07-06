24 مليار دولار في 3 أشهر.. كيف أبطلت الصين والهند مفعول سلاح النفط ضد روسيا؟

حصلت روسيا على 24 مليار دولار من بيع الطاقة للصين والهند في ثلاثة أشهر تلت غزوها لأوكرانيا، مما يوضح كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً يحد من جهود الولايات المتحدة وأوروبا لمعاقبة موسكو.

أظهرت أحدث بيانات جمركية أن الصين أنفقت 18.9 مليار دولار على واردات النفط والغاز والفحم الروسي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو، أي ضعف المبلغ تقريبًا قبل عام. في الوقت نفسه، أنفقت الهند 5.1 مليار دولار في نفس الفترة، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمة واردات العام الماضي.

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هذا يمثل 13 مليار دولار في الإيرادات الإضافية من كلا البلدين مقارنة بالأشهر نفسها من العام 2021.

يساعد الإنفاق المرتفع من الصين والهند في تعويض انخفاض مشتريات الطاقة الروسية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى التي أوقفت أو أبطأت الواردات لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا. وأدى الحظر إلى ارتفاع أسعار الإمدادات البديلة، وإلى تضخم يهدد بدفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود.

قال لوري ميليفيرتا، كبير المحللين في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، الذي يتابع تدفقات الطاقة الروسية منذ اندلاع الحرب: "تشتري الصين بالفعل كل شيء يمكن لروسيا تصديره عبر خطوط الأنابيب وموانئ المحيط الهادئ"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

فورة مشتريات

من غير المرجح أن تنتهي هذه الفورة من المشتريات في أي وقت قريب، مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر بكثير مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، حتى مع مراعاة الخصومات الكبيرة التي تعرضها روسيا لإغراء المشترين.

على أساس الحجم، واصلت واردات الصين ارتفاعها البطيء في يونيو، بينما قد يكون لدى الهند حافز لزيادة المشتريات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ، على حد قول ميليفيرتا.

تتمتع روسيا بعلاقات تجارية واستراتيجية طويلة الأمد مع الصين والهند، وإلى جانب تقديم خصومات كبيرة في الأسعار، تقبل أيضاً المدفوعات بالعملة المحلية للمساعدة في الحفاظ على قوة التدفقات التجارية.

وتعد الصين أكبر مستورد للطاقة في العالم، ولديها خطوط أنابيب مخصصة للنفط والغاز السيبيري. وحتى مع الحد من استهلاكها للطاقة خلال النصف الأول من العام 2022 - ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 - فقد أنفقت أكثر بكثير على الطاقة الروسية بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً والزيادات الطفيفة في الأحجام.

كانت زيادة الإنفاق الهندي بعد الحرب أكثر دراماتيكية، لأنها لا تشترك في حدود برية مع روسيا، وعادة ما تكون تكلفة الشحن إلى موانئها عالية نتيجة البعد. وبالإضافة إلى القفزات الكبيرة في شحنات النفط والفحم، استوردت الهند أيضاً ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال الروسي منذ بدء الحرب، مقارنة بواحدة فقط في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات تتبع السفن من "بلومبرغ".

قال وي تشيونغ هو، المحلل في شركة ريستاد إنرجي، في مذكرة بحثية: "تاريخيًا، لم تأخذ الهند سوى القليل جدًا من النفط الروسي، لكن الحرب في أوكرانيا وحظر النفط روسي المنشأ من قبل الاتحاد الأوروبي، أدّيا إلى إعادة التوازن في تدفقات تجارة النفط".