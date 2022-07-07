بعد صراع طويل.. "إيفرغراند" الصينية تطرح أولى سياراتها الكهربائية بهذا السعر

بعد انتظار طويل وأزمة كادت تدفع الشركة الأم للعقارات نحو الإفلاس، بدأت شركة "تشاينا إيفرغراند نيو إنرجي فيكيل"، تجميع الطلبات المسبقة على سيارتها الأولى.

وستأتي سيارة Hengchi 5 الرياضية الكهربائية، بحجم أكبر من طراز (X1) من BMW ومدعومة ببطاريات شركة Amperex Technology.

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وقالت" إيفرغراند" التي يقع مقرها في قوانغتشو الصينية، خلال حدث عبر الإنترنت مساء الأربعاء، إن السيارة مصممة للسير لمسافة 602 كيلومتراً بشحنة واحدة.

وحددت الشركة السعر المبدئي للسيارة عند 179 ألف يوان (26681 دولارا) بعد الدعم الحكومي. ومن المتوقع أن يبدأ التسليم في أقرب وقت في أكتوبر ويصل إلى 10000 وحدة بحلول نهاية مارس.

وقال رئيس الشركة، ليو يونغ تشو، إن "(Hengchi 5) ستصبح أفضل سيارة دفع رباعي كهربائية نقية بسعر يقل عن 300000 يوان".

وأضاف أن الشركة "استثمرت جهوداً ضخمة في السنوات الثلاث الماضية" لتقديم المواهب الدولية والتقنيات المتقدمة، و"بناء سيارة كهربائية صينية عالية الجودة من خلال دمج الحكمة العالمية".

ويمثل إعلان الأربعاء، خطوة للأمام بالنسبة لشركة صناعة السيارات التي لا تزال مجموعتها الأم عالقة في قضايا الديون.

وبعد أن روجت للسيارة في وقت مبكر من عام 2019 وتعهدت بالاستحواذ على شركة تسلا التي يقودها إيلون ماسك كأكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم في غضون 3 إلى 5 سنوات، أرجأت الشركة تاريخ إنتاجها عدة مرات.

وستقوم Evergrande NEV ببناء شبكة مبيعات من 200 منفذ بحلول نهاية هذا العام، تضم كل من متاجر البيع المباشر والتجار المعتمدين.

ويمكن للعملاء الذين قدموا دفعة مقدمة قابلة للاسترداد بقيمة 1000 يوان و10000 يوان مقدماً اعتباراً من أول أغسطس دفع الرصيد المتبقي عند التسليم ويُسمح لهم بإعادة السيارة لاسترداد الأموال في غضون 15 يوماً بعد التسليم.

كما وعدت الشركة بإعادة شراء السيارة بنسبة تصل إلى 60% من سعرها الأصلي في غضون 3 سنوات.

وفي ذروتها، تم تقييم Evergrande NEV بقيمة تتجاوز شركة فورد الأميركية، قبل أن تتورط في أزمة الديون التي اجتاحت الشركة الأم، المطور العقاري China Evergrande Group.

وهبط السهم بأكثر من 95% وتم تعليق التداول في هونغ كونغ منذ الأول من أبريل.

وفي الوقت نفسه، تعثرت China Evergrande Group في ديسمبر، وتهدف إلى تزويد الدائنين بمقترح إصلاح أولي بحلول نهاية يوليو.

وقالت الشركة العقارية العملاقة، الشهر الماضي، إنها تمضي قدما بنشاط في أعمال إعادة هيكلة الديون البالغة 300 مليار دولار.