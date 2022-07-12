وزيرة بريطانية للعربية: مفاوضات التجارة الحرة مع الخليج ستبدأ خلال أشهر

قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط، أماندا ميلينغ، إن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا، ستبدأ خلال أشهر عبر اجتماعات افتراضية.

وأعربت ميلينغ، في مقابلة خاصة مع "العربية"، عن سعادتها بزيارتها الأولى لدولة الإمارات كوزيرة للشرق الأوسط، مشيرة إلى أن وقت الزيارة كان مناسبا، حيث جاءت بعد إطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا.

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ولفتت إلى أنه قبل أسابيع عدة، كانت وزيرة التجارة البريطانية في الرياض لإطلاق المفاوضات، ثم أتت مباشرة إلى الإمارات.

وأضافت ميلينغ: "إنه لشيء عظيم أن نبدأ هذه المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة وطموحة بين الجانبين"، مؤكدة العمل بجد لإنجاح هذه المفاوضات.

إلى ذلك، اعتبرت ميلينغ، أن ضم دول الخليج إلى تصريح السفر الإلكتروني أمر مهم، موضحة أن هذا يعني لمواطني الإمارات على سبيل المثال، أن بإمكانهم السفر إلى بريطانيا بسهولة أكثر للعمل أو السياحة.

وبيّنت أنه سيتم العمل بهذه الاتفاقية خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد تشجيع السفر والزيارات بينها وبين دول الخليج.

وعن رأيها في ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانيا، خصوصا موضوع الأمن الغذائي العالمي، قالت ميلينغ، إن بريطانيا تعمل على ضمان إخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا.

وأضافت أن "من غير المقبول" أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمنع أوكرانيا من تصدير الحبوب، لافتة إلى أن ذلك سيضع البلدان والناس - الذين لديهم أصلا مشاكل في تأمين الغذاء - في مشكلة أكبر".