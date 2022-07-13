أسعار الوقود تنعش الطلب على "السكوترز".. سوق تقدر بـ 141 مليار دولار

تلقت سوق التنقل الجزئي أو الـ Micromobility والذي يشمل المركبات الخفيفة الصغيرة مثل السكوترز والدراجات، دفعة قوية على إثر ارتفاع أسعار الوقود ولجوء المزيد من الأشخاص لوسائل النقل الصديقة للبيئة، إضافة إلى جهود دولية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع 7% سنوياً ليصل إلى 198 مليار دولار في العام 2030.

مادة اعلانية

ويبدو أن قطاع المركبات الخفيفة والصغيرة يجتذب المزيد من الاهتمام والاستثمارات مؤخراً، مع إقبال المزيد من الأشخاص على استخدام دراجة القدم الصغيرة أو "السكوتر"، بسبب توافرها وسهولة استخدامها وأيضاً كونها صديقة للبيئة مع بناء المزيد من الطرق المخصصة.

وما يعطي القطاع دفعة حقيقية اليوم هو ارتفاع أسعار الوقود، وتوجه المزيد من الأشخاص لاستخدام وسائل النقل العامة، وبالتالي الحاجة للسكوترز بعد النزول من الباصات أو القطارات.

حتى في منطقتنا العربية، وعلى الرغم من تخوف المستثمرين من تراجع الاستخدام في فصل الصيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إلا أننا ما زلنا نرى العديد من السياح والموظفين يستخدمونها، ربما لمسافات قصيرة.

قدر حجم سوق التنقل الجزئي بنحو 41 مليار دولار في العام 2020، ومن المتوقع أن يتجاوز 198 مليار دولار 2030، بمعدل نمو سنوي 17% من العام 2021 إلى العام 2030.

وفي حين أن شركات التنقل الصغير المشترك مثل Bird و Lime و Tier و Voi، غالباً ما تتصدر الأخبار، يبدو أن القطاع بدأ يجذب مصنعي السيارات مثل هوندا، التي أعلنت مؤخراً عن إطلاق شركة مخصصة للتنقل الجزئي تسمى Striemo.

ومن المقرر طرح دراجة Striemo للبيع في اليابان هذا العام، وفي أوروبا في العام 2023 لكن لم يتم تحديد الأسعار بعد.

أيضاً يدخل السوق العديد من الشركات الناشئة التي تصمم "سكوترز" للملكية الشخصية.

وعلى الرغم من أن هذه الدراجات أقل ضرراً بالبيئة من حيث الانبعاثات، فقد اتهمها البعض بأنها أجهزة تتعطل بسرعة، وينتهي بها الأمر في كومة الخردة بمجرد وجود عيب بسيط.

ويرى الخبراء أن تبني التنقل الجزئي يتطلب الفوز بقلوب المستهلكين. وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تصميم منتج جميل المظهر، حيث قد يشعر المالك بنفس الشعور الذي يشعر به في سيارته الفاخرة.

وربما لذلك أطلقت شركة Bo البريطانية سكوتر جديداً The M، وهو منتج أنيق صممته بالتعاون مع مهندسي Formula One، ويتمتع بقاعدة من الألمنيوم وتحتوي على نظام خرائط GPS.