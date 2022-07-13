شركة الغاز التركية تقترض لضمان تنويع إمدادات الغاز بعيداً عن روسيا

حصلت شركة الغاز التركية الحكومية على قرض قيمته 925 مليون يورو (929 مليون دولار) من دويتشه بنك، لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لتقليل اعتماد البلاد على الواردات من روسيا.

ويسمح القرض البالغ أجله 3 سنوات لشركة Boru Hatlari ile Petrol Tasima، أو "بوتاس"، بشراء الغاز الطبيعي المسال من موردين محددين مسبقاً في 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والجزائر وقطر، وفقاً لبيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من دويتشه بنك.

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وسيكون التمويل مضمونا من قبل الحكومة التركية، ويمكن زيادته في المستقبل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تمثل الاتفاقية أول قرض دولي لمشغل خطوط الأنابيب المملوك للدولة لواردات الغاز الطبيعي المسال. وبينما ستمول فقط جزءاً صغيراً من استهلاك تركيا من الغاز، فإنها تمهد الطريق لمعاملات مماثلة من شأنها أن تسمح لشركة بوتاس بتنويع الإمدادات التي تهيمن عليها حالياً روسيا وإيران.

ويأتي تسهيل القرض في وقت حرج بالنسبة لبوتاس. إذ تضررت الشركة التركية من ارتفاع أسعار الغاز التي كافحت لنقلها إلى المستهلكين، حيث تسعى السلطات جاهدة لكبح تضخم عند أعلى مستوى في 24 عاماً، قبل عام انتخابي حاسم. وقالت شركة بوتاس إنها تبيع الغاز للمستهلكين المحليين بسعر يعادل 30% من التكلفة.

وضخت الحكومة المزيد من الأموال في بوتاس خلال الربع الأول، والتي تجاوزت حجم الدعم المقدم للشركة في العام 2021 بأكمله لمواصلة عملها. كما كانت الشركة أيضاً أكبر متلقٍّ لمبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية البالغة 18 مليار دولار للشركات الحكومية في النصف الأول من هذا العام، مما زاد من الضغط على احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي.

وستستخدم بوتاس القرض أيضاً لشراء الغاز الطبيعي المسال من موردين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وسنغافورة والمملكة المتحدة.