الهند تقترب من تخطي الصين بعدد السكان.. هذه الدول الأكثر اكتظاظاً

في 11 يوليو 1987، تجاوز عدد سكان العالم حاجز الـ5 مليارات، ومنذ ذلك الحين، حددت الأمم المتحدة يوم 11 يوليو باعتباره اليوم العالمي للسكان.

وهذا العام، ينتظر قسم السكان في المنظمة، إنجازاً بارزاً آخر، حيث من المتوقع أن يزيد عدد سكان العالم على 8 مليارات شخص.

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ومع تفاوت معدلات النمو السكاني على نطاق واسع والتباطؤ في العديد من الأماكن، حافظت الهند على نمو سكاني قوي.

ومن المتوقع أن تصبح الهند، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان على وجه الأرض بحلول منتصف عام 2023، مع توقف النمو السكاني في الصين - التي هي حالياً أكبر دولة على وجه الأرض - تقريباً، وذلك مع توقع الأمم المتحدة انخفاضاً في عدد السكان اعتباراً من 1 يوليو 2022، للمرة الأولى في التاريخ الحديث.

وتعيش نسبة كبيرة من السكان في الصين وكذلك الهند، حيث يعيش حوالي 19% من سكان العالم في هاتين الدولتين.

فيما تعد آسيا إلى حد بعيد القارة الأكثر اكتظاظاً بالسكان على وجه الأرض، وهي موطن للعديد من أكبر دول العالم من حيث عدد السكان: إندونيسيا وباكستان واليابان وبنغلاديش، لتستحوذ الدول الآسيوية على نصف قائمة أكبر 12 دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وتقدر الأمم المتحدة أن عدد السكان الآسيويين سيبلغ ذروته عند 5.3 مليار في عام 2055.

وستصل أميركا اللاتينية إلى ذروتها عند 752 مليون نسمة في الوقت نفسه تقريباً، وفقاً للتوقعات.

ومن المتوقع أن يستمر عدد سكان إفريقيا وأميركا الشمالية في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ، إلى ما بعد القرن الحالي، في حين أن عدد السكان الأوروبيين آخذ في الانخفاض بالفعل، وفقاً للأمم المتحدة.