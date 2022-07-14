لهذه الأسباب.. التضخم يخرج عن قدرة الفيدرالي الأميركي

قال مدير استثمارات الأسهم في بنك "أبوظبي الأول"، مجد دوله، إن الارتفاعات الضخمة في أسعار الطاقة والغذاء أدت إلى زيادة معدل التضخم في ظل عدم قدرة الفيدرالي الأميركي على كبحه، وهو ما يزيد من احتمالية تأثيره بشكل سلبي على الاقتصاد والدخول في مرحلة الركود.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن ذلك الوضع سوف ينعكس بالسلب على الشركات وأسواق المال، ونسبة الدخول في هذا السيناريو تبلغ 90% مقارنة بنحو 20% في توقعاتنا السابقة، ويبقى التساؤل الآن بشأن مدة الركود.

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وأوضح أن المشكلة التي يواجهها الاقتصاد العالمي هي تأثير بعض الأجزاء على أسعار التضخم، وهي خارجة عن قدرة الفيدرالي مثل أسعار الطاقة التي تحتاج إلى قرار سياسي وسريع يجب اتخاذه من الرئيس جو بايدن، بما يؤثر على الواقع الاقتصادي، ويمكن لزيارته إلى منطقة الشرق الأوسط أن تنعكس بشكل إيجابي على التضخم.

وعن أداء الأسواق، قال مدير استثمارات الأسهم في "أبوظبي الأول"، إننا لم نصل إلى القاع بعد لا سيما بالأسواق الأوروبية والأميركية، ونتائج أعمال الشركات الحالية في الربع الثاني ستعطي نظرة ستكون مليئة بالضبابية مثل الوضع الاقتصادي، وهو ما يزيد الضغط على أسواق الأسهم وسيضطر المستثمرين نتيجة ذلك إلى إعادة تسعير نمو الشركات، مما يقود الأسواق إلى الدخول في مرحلة صعبة بالفترة القريبة التي تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قادمة.

وأضاف أن الأسواق تشهد تذبذبات يومية، ويتوقع استمرارها مع حدوث انسحاب أكبر للسيولة من الأسواق، وقد تصل الانخفاضات إلى 15% أو 20%.