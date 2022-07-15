.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صادرات مصر تقفز 54%.. اقتربت من 5 مليارات دولار في أبريل

  • الخط
موانئ مصرية
أحد المواني المصرية
اقتصاد مصر

صادرات مصر تقفز 54%.. اقتربت من 5 مليارات دولار في أبريل

جاء في مقدمتها الوقود والقطن

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع كبير في حجم الصادرات المصرية الوطنية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية خلال أبريل الماضي نحو 4.935 مليار دولار، مقابل نحو 3.199 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2021، بزيادة قيمتها 1.736 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 54.2%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشير توزيع الصادرات الوطنية إلى أن القائمة تضمنت صادرات الوقود، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.765 مليار دولار في أبريل الماضي، مقابل نحو 0.786 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 979 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى نحو 124.5%.

"هيرميس" تعلن إتمام خدماتها في صفقة استحواذ "أغذية" الإماراتية على "أبو عوف" شركات استحواذ "هيرميس" تعلن إتمام خدماتها في صفقة استحواذ "أغذية" الإماراتية على "أبو عوف"

تلاها صادرات مصر من القطن الخام، وبلغت قيمتها نحو 40.820 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 38.515 مليون دولار في أبريل 2021، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6%.

كما تضمنت القائمة، كلا من صادرات السلع نصف المصنعة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 946.205 مليون دولار في أبريل 2022، مقابل نحو 599.499 مليون دولار في الشهر نفسه عام 2021، بزيادة بلغت نسبتها 57.8%.

وبلغت قيمة السلع تامة الصنع، نحو 1.860 مليار دولار في أبريل 2022، مقابل نحو 1.486 مليار دولار في أبريل 2021، بزيادة بلغت نسبتها 25.16%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جهود دولية مكثفة لتصدير الحبوب الأوكرانية رغم القصف الروسي جهود دولية مكثفة لتصدير الحبوب الأوكرانية رغم القصف الروسي
اكتشف المزيد