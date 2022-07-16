في أزمة الودائع المجمدة.. السلطات الصينية تتحدث عن احتيال

من المقرر أن تبدأ السلطات الصينية في رد أموال عملاء البنوك الذين تم تجميد حساباتهم منذ أشهر، بعد انطلاق أكبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ بداية الوباء. حيث من المتوقع أن ترد السلطات الودائع الخاصة بعملاء 4 بنوك ريفية في مقاطعة خنان بوسط البلاد وواحد في مقاطعة آنهوي المجاورة، وفقا لبيانات صدرت من قبل المنظمين الماليين الإقليميين.

ووفق بيان، فسيتم إرسال الدفعات الأولى للعملاء بمبلغ إجمالي يقل عن 50 ألف يوان (7445 دولارًا) عند الإيداع في بنك واحد. وأضافت السلطات أنه سيتم الإعلان عن ترتيبات منفصلة في الوقت المناسب للعملاء الذين لديهم أكثر من ذلك في حساباتهم.

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ولم تقدم البنوك الريفية حتى الآن تفسيرًا واضحًا لسبب بقاء الأموال مجمدة وإلى متى. وفي مايو الماضي، قال المنظم المصرفي الوطني، إن أحد المساهمين الرئيسيين في بنوك خنان كان مسؤولاً عن جذب الأموال بشكل غير قانوني من المدخرين عبر القنوات عبر الإنترنت. وسيتم التعامل مع المدفوعات من قبل بنكين آخرين، لكن المنظمين لم يذكروا من أين ستأتي الأموال.

تأتي هذه التصريحات بعد مظاهرة حاشدة شهدتها مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان، والتي قمعتها السلطات بعنف. كان هذا أكبر احتجاج حتى الآن من قبل المودعين، الذين يقاتلون منذ شهور لاسترداد مدخراتهم المجمدة.

قال رجل أعمال يبلغ من العمر 45 عامًا من مدينة "وينزهو" في مقاطعة "زهيغانغ" الشرقية، أنه لم يتمكن من الوصول إلى فلس واحد من مدخرات عائلته البالغة 6 ملايين دولار.

وأصبح التهافت على البنوك الصينية الصغيرة أكثر تكرارا في السنوات الأخيرة، واتُهم البعض بمخالفات مالية أو فساد. لكن الخبراء قلقون من أن مشكلة مالية أكبر بكثير قد تلوح في الأفق، ناجمة عن تداعيات انهيار العقارات والديون المعدومة المرتفعة المتعلقة بوباء كورونا.

في الوقت نفسه، لم يتمكن ما يصل إلى 400 ألف عميل في جميع أنحاء الصين من الوصول إلى مدخراتهم في البنوك الريفية في مقاطعتي خنان وآنهوي، وفقًا لتقديرات نشرت في أبريل الماضي على صفحات "سانليان لايفويك"، وهي مجلة مملوكة للدولة.

ويمثل هذا انخفاضًا في محيط النظام المصرفي الصيني الضخم، لكن حوالي 25 في المئة من إجمالي أصول الصناعة مملوكة لحوالي 4000 من المقرضين الصغار، الذين غالبًا ما يمتلكون هياكل غير شفافة للملكية والحوكمة ويكونون أكثر عرضة للفساد والتباطؤ الاقتصادي الحاد.

وفي بيان حديث، قالت الشرطة في خنان، إنها ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، واتهمتهم باستخدام البنوك الريفية للحصول على أموال عامة بشكل غير قانوني منذ عام 2011. وعلى الرغم من إجراءات الشرطة والتحرك لسداد بعض المودعين في الأيام المقبلة، يحذر المحللون من أن الأزمة قد لا تنتهي بعد.

قالت بيتي وانغ، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في شركة "إي إن زد"، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: "لا يزال الوضع يتطور... وعلى الرغم من صغر حجم الأصول المعنية، فإن التأثير الاجتماعي للحادث قد يكون مهمًا إذا لم يتم التعامل معه بشكل مناسب... وقد يؤدي أيضًا إلى جولة أخرى من التشديد التنظيمي".

وأوضحت أن "بكين قد تبدأ جولة جديدة من التحقيقات. في القطاع المصرفي عبر الإنترنت، أو البنوك القروية، أو الفساد المحلي المحتمل".

لكن التصريحات الأخيرة للمنظمين في المقاطعات الصينية تعد الوعد الأول من قبل السلطات الصينية بأنها ستعيد الأموال المجمدة. ومع ذلك، فإن العديد من العملاء لديهم أكثر من 50.000 يوان عالقون في تلك البنوك، كما قال "وانغ". وأضاف: "لا يزالون في حالة جهل بشأن مستقبل مدخراتهم".

وقالت السلطات الصينية، إنه لن يتم دفع أي مدفوعات للعملاء الذين قاموا بإيداع أموال في البنوك عبر "قنوات أخرى ذات معدلات فائدة عالية" أو الذين انتهكوا القوانين واللوائح. لكنهم لم يخوضوا في التفاصيل، تاركين مظالم العديد من الضحايا دون معالجة على ما يبدو.