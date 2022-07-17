الهروب من فوضى المطارات الأوروبية يشعل هذه السوق!

في الوقت الذي يحاول المصطافون الأوروبيون تجنب فوضى المطارات هذا الصيف، فإن الهروب إلى استئجار السيارات بات خياراً صعباً بعد ارتفاع معدلات الإيجار إلى مستويات قياسية.

ارتفعت الأسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2021 إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام، مع تأثر المناطق الساحلية في أوروبا بشكل خاص بالمعدلات المتضخمة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وسيتعين على المسافرين في إسبانيا، الذين كان بإمكانهم استئجار سيارة بما يزيد قليلاً عن 20 يورو (20 دولاراً) في اليوم قبل انتشار الوباء، أن يدفعوا 3 أضعاف هذا المبلغ على الأقل هذا الصيف. كما شهدت إيطاليا وكرواتيا قفزة في الأسعار بأكثر من 180%، وفقاً للبيانات التي جمعتها Check24.

وقد تزداد الأمور سوءاً ويجب على المسافرين في اللحظة الأخيرة التصرف بسرعة، وفقاً لما نصح به المدير الإداري لمواقع المقارنة، أندرياس شيفلهولز.

وتشير الأسعار المتصاعدة إلى تعطش الأوروبيين للسفر بعد الوباء. إذ تعافت السياحة بين عشية وضحاها في منطقة اليورو إلى مستويات ما قبل كوفيد في مايو، وفقاً لتتبع السياحة في أكسفورد إيكونوميكس. ومع بداية العطلات المدرسية الأوروبية، يستعد عدد المصطافين لمواصلة الارتفاع.

لقد تسبب انتعاش السفر بالفعل في إحداث فوضى في المطارات الأوروبية. في بعض أكثر المراكز ازدحاماً في القارة، هناك تأخيرات في أكثر من 60% من الرحلات الجوية، وتم إلغاء ما يصل إلى 8%، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة السفر Hopper.

وردا على ذلك، وضع مطار لندن هيثرو حدا أقصى لمدة شهرين لحركة الركاب اليومية وطلب من شركات الطيران التوقف عن بيع تذاكر الصيف الجديدة. بعد خفض عدد الموظفين في بداية الوباء، كافحت المطارات وشركات الطيران لمواكبة أعمال الأمن ومناولة الأمتعة، مما أدى إلى وجود طوابير طويلة وتراكم أكوام من الأمتعة في غير مكانها.

كما تقلصت شركات تأجير السيارات خلال الوباء، ولم يعد الكثير منها إلى قوة ما قبل كوفيد حتى مع انتعاش الطلب. وللعام الثاني على التوالي، أدت أزمة سلسلة التوريد التي غذّاها النقص العالمي في أشباه الموصلات إلى الحد من إنتاج السيارات وتركت شركات صناعة السيارات لديها عدد أقل من السيارات لبيعها لشركات التأجير.

وقال شيفلهولز: "قامت العديد من شركات تأجير السيارات بتقليص أسطولها خلال الوباء ولا يمكنها العودة إلى أحجام الأسطول العادية الآن مع تزايد الطلب.

من بين أكبر شركات التأجير في أوروبا، تمكنت Avis Budget Group وSixt SE فقط من العودة إلى مستويات أسطولها لعام 2019، وفقاً لتقارير الشركة. فيما لم تعد مجموعة Europcar Mobility وهيرتز غلوبال - اللتان رفعتا دعوى الإفلاس وسط انهيار صناعة السفر في عام 2020 - إلى حجمهما السابق.

لقد حولت بعض شركات تأجير السيارات ارتداد الطلب إلى مكاسب غير متوقعة من الأرباح. وفقاً للرئيس التنفيذي المشارك لشركة Sixt، ألكسندر سيكست، لن تنخفض الأسعار في أي وقت قريباً.

وقال: "نحن نقدر أن تكون الأسعار عند هذا المستوى على الأقل في الجزء الأكبر من عام 2023. وأضاف إن تكاليف الإقامة السياحية والسفر الجوي والمركبات الجديدة ارتفعت جميعها في السنوات الأخيرة، في حين ظلت أسعار تأجير السيارات راكدة منذ عقد.

كما أنه لا يتوقع انخفاضاً وشيكاً في الاهتمام من المصطافين. وقال إنه على الرغم من التكاليف الإضافية من ارتفاع أسعار الوقود، فإن "توقعات الطلب لهذا الصيف لا تشهد انخفاضاً كبيراً".