مؤشر سوق السعودية يعاود الارتفاع بـ0.89% بدعم من قمة جدة

ارتدت مؤشرات سوق الأسهم السعودية إلى الارتفاع في تعاملات، اليوم الأحد، بعد تراجع في الجلستين الماضيتين، وارتفع المؤشر "تاسي" بنسبة 0.89% ما يعادل 99.14 نقطة إلى مستوى 11262.16 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 1.23 مليار ريال، عبر التداول على 35.99 مليون سهم، بعد ارتفاع 159 سهماً مقابل تراجع 36 من إجمالي أسهم 215 شركة مدرجة.

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من جانبه، قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية"، إنه مما لا شك فيه أن ارتفاع المؤشر اليوم الأحد جاء نتيجة أعمال قمة جدة التي كان لها أثر إيجابي على نفسية المتعاملين، لأن التعاون بين السعودية وأميركا سوف ينعكس إيجابا على اقتصاد السعودية نتيجة العقود الموقعة بين الطرفين.

وأضاف أنه رغم التأثير الإيجابي للقمة، إلا أن السلبيات سوف تستمر نتيجة التطلع لنتائج أعمال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نهاية الشهر، وسوف يتحدد بناءً عليها حجم رفع الفائدة المتوقع وصوله إلى 100 نقطة، وهو ما سوف يؤثر على الأسواق العالمية والسوق السعودية.

وعن النتائج الإيجابية، لشركتي المراعي وزين السعودية، قال حسين الرقيب، إن المؤشر الرئيسي على نتائج المراعي وزين وارتفاعها بشكل جيد جاء بناءً على عودة موسمي الحج والعمرة مع ارتفاع قوي في الأرباح رغم ارتفاع التكاليف ومدخلات الإنتاج في المراعي، فيما تمكنت زين السعودية من تنمية مبيعاتها، ولديها انخفاض في مخصص الاستهلاك والإطفاء نتيجة بيع الأبراج لصندوق الاستثمارات.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، إن نتائج شركات الأغذية سوف تكون إيجابية، وأيضاً شركات الاتصالات التي تستفيد من الحج والعمرة.