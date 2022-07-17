ماسك يطلب تأجيل نظر قضية تويتر للعام المقبل.. ومفاجأة غير متوقعة من المحكمة

يزعم محامو إيلون ماسك أن تويتر يضغط من أجل محاكمة سريعة بشكل غير معقول، بسبب مزاعم بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، انسحب بشكل غير صحيح من الاستحواذ على تويتر في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكتب فريق ماسك القانوني في شكوى قُدمت يوم الجمعة رداً على منصة التواصل الاجتماعي: "طلب تويتر المفاجئ لسرعة الالتفاف بعد شهرين من التباطؤ والتعتيم هو أحدث تكتيكاتها لإخفاء الحقيقة حول حسابات البريد العشوائي لفترة كافية".

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ويدفع الجانبان من أجل النظر في القضية وفقاً لجدول زمني مختلف تماماً. مع الإشارة إلى أن الصفقة كان محدداً لها يوم 24 أكتوبر للتنفيذ النهائي، طالبت تويتر بمحاكمة عاجلة لمدة 4 أيام قبل نهاية سبتمبر. في غضون ذلك، قال فريق ماسك إن القضية يجب أن تحال إلى المحاكمة في موعد لا يتجاوز 13 فبراير 2023.

وكتب محامو ماسك: "الخلاف الأساسي حول الحسابات الزائفة والبريد العشوائي أمر أساسي لقيمة تويتر"، مكررين ادعاء الملياردير بأن تويتر حددت بشكل خاطئ حجم الحسابات المزيفة والريد العشوائي على نظامها الأساسي.

ولحسن الحظ، لن يضطر أي من الجانبين إلى الانتظار طويلاً لمعرفة موعد بدء الإجراءات. يوم الجمعة، حددت قاضية محكمة ديلاوير تشانسري كاثالين ماكورميك جلسة استماع مدتها 90 دقيقة في 19 يوليو.