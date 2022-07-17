مصر.. التجارة مع دول الخليج تقفز 21% لـ 16 مليار دولار

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتسجل نحو 16.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 21.7%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي 4.5 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 16.8%.

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وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي استيرادا من مصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها نحو 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم البحرين بنحو 450.7 مليون دولار، تلتها الكويت بقيمة 320.7 مليون دولار، ثم عمان بقيمة 163.3 مليون دولار، وأخيراً قطر بقيمة 4.5 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 11.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 47.9%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصديرا لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 6.9 مليار دولار، يليها الإمارات بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 1.4 مليار دولار، ثم البحرين بقيمة 466.5 مليون دولار، تليها عمان بقيمة 422.9 مليون دولار، وأخيراً قطر بقيمة 40.3 مليون دولار.

وفق البيانات، فقد ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي لتسجل 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.1%.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت بقيمة 4.4 مليار دولار ، ثم الإمارات بنحو 3.4 مليار دولار، تليها قطر بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم عمان بنحو 162 مليون دولار ، وأخيراً البحرين بقيمة 104.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر نحو 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021، مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.9%.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2020 /2021 بقيمة استثمارات بلغت نحو 2.8 مليار دولار، يليها السعودية بقيمة 622 مليون دولار، ثم الكويت بنحو 217.8 مليون دولار، تليها البحرين بقيمة 160.4 مليون دولار، ثم عمان بنحو 68.8 مليون دولار، وأخيراً قطر بقيمة 59.8 مليون دولار.