أفضل 10 شركات أميركية كبيئة عمل.. هذه الأمور أهم من الراتب!

في بيئة العمل، تظهر علامات معينة على جودة مكان العمل بوضوح والتي أبرزها الرواتب العادلة، وزملاء العمل الودودون، ومعدلات ترك العمل المنخفضة، ولكن "العلامات الخضراء" الأخرى ليست جميعها بنفس الوضوح.

فعلى سبيل المثال، لا يمكن قياس التطوير المهني، والذي يبدو مختلفاً عبر الصناعات والوظائف ومستويات الخبرة.

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ومع ذلك، غالباً ما يكون الافتقار إلى فرص النمو الوظيفي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يتركون وظائفهم، فقد أشار 63% من العمال الأميركيين الذين تركوا وظائفهم العام الماضي إلى الافتقار إلى فرص التقدم كأحد الأسباب الرئيسية لرحيلهم، وفقاً لأحد الاستطلاعات التي أجراها مركز بيو للأبحاث، والذي شمل ما يقرب من 10000 أميركي خلال شهر فبراير 2022.

ولتحديد الشركات التي تعطي الأولوية للتطوير المهني لموظفيها ونجاحهم، حدد موقع comparably للأبحاث، أفضل 100 شركة كبيرة في الولايات المتحدة لتنمية حياة موظفيها المهنية، باستخدام البيانات من نظامها الأساسي.

وحصلت مجموعة بوسطن الاستشارية على المركز الأول، والتي "بنت ثقافة التميز"، كما قال الرئيس التنفيذي جيسون نزار. وأفاد ما يقرب من 95% من الموظفين بأنهم يشعرون بالتحدي في العمل، بينما قال 77% إن لديهم عمليات إرشاد.

كما سجلت مجموعة بوسطن الاستشارية درجات عالية في ثقافة مكان العمل والقيادة. ويضيف نزار: "إنهم يأخذون الالتزام ببناء ثقافة عظيمة على محمل الجد، ويترجم ذلك إلى كيفية تفكير الموظفين الأكبر سناً وشعورهم تجاه الشركة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفيما يلي أفضل 10 شركات لتنمية حياتك المهنية وفقاً لـ "comparably":

مجموعة بوسطن الاستشارية

أمازون

RingCentral

انسايت غلوبال

ميدالية

ZipRecruiter

أدوبي

سامسونغ

SentinelOne

كوالتريكس

وكان التصنيف مستمدا من الموظفين الذين صنفوا فرص التطوير المهني لشركاتهم على أساس المقارنة بين يونيو 2021 ويونيو 2022، وعلى وجه التحديد الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بفرص التوجيه التي يوفرها صاحب العمل وكيفية تلقي التعليقات وما إذا كانوا يشعرون بالتحدي في العمل، من بين موضوعات أخرى.

واحتاجت الشركات إلى 75 تقييماً كحد أدنى للموظفين على موقع Comparably ليتم وضعها في الاعتبار في القائمة، مع إعطاء وزن إضافي للشركات التي لديها مشاركة أكبر من قاعدة موظفيها.

وجادل نزار بأن التطوير المهني "مساوٍ، إن لم يكن أكثر أهمية" من الأجر في بناء حياة مهنية طويلة وناجحة، ويجب أن يكون شيئاً يفكر فيه الباحثون عن عمل قبل قبول العرض.

يمكن للباحثين عن عمل تقييم كيف تستثمر الشركة في النمو الوظيفي لموظفيها خلال مقابلة عن طريق السؤال عن فرص الإرشاد، والمزايا لدعم التعليم المستمر أو تحسين المهارات، ومعدل الترقيات الداخلية والتعيينات داخل الفرق المختلفة.

يضيف نزار: "من المهم أن تفهم نوع المنظمة التي تنضم إليها وعدد الفرص التي ستتاح لك للنمو هناك". "توفر هذه الموارد، أو عدم توفرها، يمكن أن يؤثر حقاً على نجاحك المستقبلي في دور ما".