"فودكس" للعربية: هكذا تستفيد الشركات من الاتفاقية مع مصرف الإنماء

وقعت منصة "فودكس" لحلول إدارة المطاعم والتقنيات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقعت اتفاقية استراتيجية في مجال التكنولوجيا المالية مع مصرف الإنماء.

تهدف الاتفاقية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

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وقال مدير عام فودكس السعودية، سهيل جابر، إن الاتفاقية تساهم في دعم مساعي المملكة لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني للمملكة.

"الاتفاقية أيضا تدعم سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدرة الشركات على التسوية المالية مرتين في اليوم يدعم السيولة التي تعتبر عصبا أساسيا في أي مشروع قائم"، بحسب جابر.

ولفت إلى أن أهم تحدٍ يواجه الشركات هو إدارة السيولة، وهذه الخدمة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التركيز على جوانب أخرى في مشاريعهم مثل الجوانب التشغيلية.

وأكد أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تمكين أصحاب المطاعم والمقاهي بما يخدم مصالح العملاء والقطاع ككل.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم فودكس ومصرف الإنماء بإطلاق منتجات وخدمات جديدة تدعم استقلالية مالكي الشركات الصغيرة بشكلٍ كامل، وإتاحة المجال لهم لبيع منتجاتهم وقبول المدفوعات من أي مكان. كما تدعم هذه الخطوة مالكي تلك الشركات لزيادة حجم مبيعاتهم ورفع قدرتهم الإنتاجية.