الأسواق تستبق الفيدرالي وترفع عوائد سندات الخزانة.. إشارات الركود تتأكد

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف يوم الاثنين، ولكن ظل منحنى العائد الرئيسي مقلوباً، إذ يقيّم المستثمرون تحركات لجنة السياسة النقدية المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وفي حوالي الساعة 3:20 صباحاً بالتوقيت الشرقي، ارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات إلى 2.9503% بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بنسبة 3.1033%. يذكر أن العائد يتحرك عكسيا مع سعر السند.

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وظلت الفجوة بين عوائد السندات لأجل سنتين و10 سنوات مقلوبة حيث يزن السوق احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في 26 و27 يوليو، بدلاً من الخيار الأكثر جرأة وهو 100 نقطة أساس. يأتي ذلك فيما شوهد عائد السنتين آخر مرة عند 3.1536%.

غالباً ما تنظر الأسواق إلى انعكاسات منحنى العائد - عندما يكون للسندات الحكومية قصيرة الأجل عوائد أعلى من تلك طويلة الأجل على الرغم من تحمل مخاطر أقل - على أنها علامات على أن الركود وشيك.

كان عدد متزايد من المحللين يقترحون أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قد يكون مطروحاً على الطاولة بعد أن استمر التضخم في الارتفاع أكثر من المتوقع. وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس إنه يدعم رفع 75 نقطة أساس لكنه سيراقب البيانات الواردة ويمكن أن يدعم تحركاً أكبر إذا لزم الأمر.

وأدى التهديد بضرورة تشديد السياسة النقدية الأكثر عدوانية لكبح جماح التضخم إلى مخاوف بشأن ركود اقتصادي محتمل، وهي نتيجة أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إلى احتمال حدوثها.

على صعيد البيانات، من المقرر صدور مؤشر NAHB لسوق الإسكان لشهر يوليو في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وستُعقد المزادات يوم الاثنين مقابل 54 مليار دولار لأذون الخزانة لأجل 13 أسبوعاً و42 مليار دولار لأذون 26 أسبوعاً.