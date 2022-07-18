رئيس "إكسترا" للعربية": الربع الثاني كان غير عادي للشركة.. ولا نخشى المنافسة

قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، محمد جلال، إن الربع الثاني من العام الجاري، كان غير عادي بالنسبة للشركة.

وأوضح جلال، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن نمو أرباح الشركة خلال الربع الثاني، بنحو 26% على أساس سنوي إلى 127 مليون ريال، يرجع بشكل أساسي إلى نقل موسم التخفيضات إلى الربع الثاني بدلا من الربع الرابع من العام.

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وأشار إلى أن هناك نمواً في قطاع التمويل الاستهلاكي، حيث حقق ربحية بنحو 100 مليون ريال منذ بداية العام الجاري، مقابل 45 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، فيما حقق القطاع 45 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022 مقابل 25 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2021.

وبيّن جلال أن محفظة القروض للشركة، تبلغ حاليا نحو 1.4 مليار ريال، مقابل مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 400 مليون ريال، لافتا إلى أنه لم يتم تعديل التسعير بالنسبة للمستهلكين، وبالتالي تتحمل الشركة الفرق في تكلفة التمويل.

وذكر أن هناك منافسة شديدة في قطاع التمويل الاستهلاكي، مؤكدا أن "إكسترا" لا تخشى المنافسة.

وأوضح جلال أن إجمالي محافظ الشركة في هذا القطاع منذ 3 سنوات كان بين 2 إلى 4 مليارات ريال، بينما يبلغ حاليا 16 مليار ريال، لافتا إلى أن المنافسة زادت وعي المستهلك، وبالتالي أصبح هناك إقبال كبير، كما حصل تغيير في سلوك المستهلكين.

وكشف جلال أن الشركة ستطرح خلال الأشهر الستة المقبلة منتجات جديدة، مؤكدا أن لدى الشركة القدرة على التطور، كما لديها مرونة في نموذج الأعمال.