"اتفاق المضطر".. محادثات تجارية بين الهند والاتحاد الأوروبي بعد توقف 9 سنوات

في تحول مذهل، أعادت الهند والاتحاد الأوروبي مؤخراً إحياء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بعد أن توقفت المحادثات منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ويبدو أن المخاوف الجيوسياسية الحالية أجبرت كلا الجانبين على تسوية خلافاتهما والسعي إلى اتفاق تجاري، على الرغم من أن قرار استئناف المحادثات قد تم اتخاذه قبل عام.

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وقالت الأستاذة ورئيسة المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية (GIGA)، أمريتا نارليكار: "لا أعتقد أن هذه المفاوضات ستكون سهلة حتى الآن. لكن الضرورة يمكن أن تكون أم الاختراع. هناك بالفعل حاجة ملحة غير مسبوقة لتعميق العلاقات بين الهند والاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن الزخم الجديد يرجع أساساً إلى "التقدم الاستبدادي على حدود كل من الاتحاد الأوروبي والهند"، في إشارة إلى حرب روسيا على أوكرانيا، والتي جلبت التهديد مباشرة إلى حدود أوروبا، فضلاً عن المواجهات العسكرية المتزايدة بين الهند مع الصين على طول حدودهما المشتركة، والتي تصاعدت في عام 2020 عندما اشتبك جنود من الجانبين وقتل أكثر من 10 جنود.

وقالت نارليكار: "تكشف خطورة التهديدات الجغرافية الاقتصادية الجديدة، والتي تضمنت مؤخراً تسليح إمدادات الطاقة والغذاء لأغراض استراتيجية، أننا بحاجة إلى سلاسل قيمة أكثر موثوقية"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت: "من خلال مشاركة القيم السياسية للديمقراطية والتعددية، يمكن للهند والاتحاد الأوروبي الاستثمار في اتفاقية التجارة الحرة، ليس فقط لتحقيق مكاسب تجارية، ولكن أيضاً لتحقيق مكاسب أمنية".

من المتوقع أن تضاعف الصفقة التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة، من 115 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لوحدة الاستخبارات الاقتصادية.

أعاد وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إطلاق المفاوضات رسمياً في بروكسل في يونيو.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الهندية: "يستأنف كلا الشريكين الآن محادثات اتفاقية التجارة الحرة بعد فجوة استمرت نحو 9 سنوات منذ توقفت المفاوضات السابقة في عام 2013 بسبب الاختلاف في النطاق والتوقعات من الصفقة".

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المفاوضات في بروكسل في سبتمبر. عقدت الجولة الأولى من المحادثات بين 27 يونيو و1 يوليو في نيودلهي.

شعور بالإلحاح

يبدو أن الاجتماعات رفيعة المستوى قد عجلت المناقشات وساعدت في التوصل إلى خارطة طريق أوضح للمفاوضات التجارية.

وفي مايو، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ألمانيا والدنمارك وفرنسا، بينما قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برحلة إلى نيودلهي في أبريل.

ومع ذلك، من المعروف أن الهند حذرة من الاتفاقيات التجارية وابتعدت عن الصفقات السابقة من قبل.

ويرجع ذلك أساساً إلى المخاوف من أن مثل هذه الصفقات قد تكون ضارة بالمنتجين المحليين، حيث سيتعين عليهم التنافس مع السلع الأرخص نسبياً القادمة من الأسواق الأخرى.

في عام 2019، اتخذ مودي خطوة حاسمة وسحب الهند من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. كانت أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم، والتي جمعت بين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

لكن يبدو أن الاتجاهات الأخيرة والتطورات الحالية تشير إلى أن "حكومة مودي تستعد لتكون جزءاً من الهيكل الإقليمي والمتعدد الأطراف"، وفقاً لراهول ميشرا، المحاضر الأول في معهد آسيا وأوروبا بجامعة مالايا في كوالالمبور.

وأضاف ميشرا: "يشير قرار الهند بالانضمام إلى الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ بقيادة الولايات المتحدة في مايو 2022 والمحادثات التجارية مع المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الموقعة بالفعل مع أستراليا والإمارات العربية المتحدة، إلى الشعور بالإلحاح الذي تقترب به حكومة مودي من الاتفاقيات التجارية".

"ومع ذلك، يجب أن يوضع في الاعتبار أن كلا من الهند والاتحاد الأوروبي مفاوضان صعبان".

فوائد التجارة المتبادلة

الصفقة، في حالة إبرامها، ستكون واحدة من أهم الاتفاقيات التجارية للهند، حيث إن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة، وفقاً لوزارة التجارة الهندية.

ويمكن أن يؤدي إلى فوائد متعددة لكلا الجانبين، مثل زيادة وصول الشركات إلى الأسواق، والمساعدة في خفض التعريفات، وتسهيل حركة البضائع والأشخاص لأغراض التوظيف.

كما تمثل الهند بالنسبة للاتحاد الأوروبي، عاشر أكبر شريك تجاري، وتمثل 2.1% من إجمالي التجارة في السلع. كما أظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية أن التجارة الثنائية للخدمات بينهما وصلت إلى 30.4 مليار يورو (30.68 مليار دولار) في عام 2020.

وسجلت التجارة السلعية بين الهند والاتحاد الأوروبي أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 116.36 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس - بزيادة 43.5% على أساس سنوي، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة الهندية. وقالت الوزارة إن صادرات الهند إلى الاتحاد الأوروبي قفزت 57% إلى 65 مليار دولار لفترة العام بأكمله.

الموعد النهائي "طموح للغاية"

في الوقت الحالي، أعربت كل من الهند والاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهما بشأن المحادثات ويهدفان إلى إبرام الاتفاق بحلول نهاية عام 2023.

لكن بعض المحللين قالوا إن تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلاً. هناك العديد من القضايا الحساسة التي من المحتمل أن تعرقل المحادثات.

وقال ميشرا، من جامعة مالايا: "يبدو العام المقبل موعداً نهائياً طموحاً للغاية بالنظر إلى أن كلا الطرفين صارم فيما يتعلق بنهج مفاوضاتهما التجارية".

"أعتقد أن الأمر سيستغرق منهم عامين إضافيين على الأقل لإتمام الصفقة. وأضاف أن الحواجز غير الجمركية في الاتحاد الأوروبي وقواعد العمل والصحة النباتية ستشكل تحدياً، في حين أن حساسيات الهند فيما يتعلق بقطاعها الزراعي قد تخلق عقبات بالنسبة للاتفاق".