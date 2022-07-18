"الصناعات العسكرية السعودية" للعربية: مستوى التوطين لدينا بلغ 11.7% بنهاية 2021

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، أن مشاركة الهيئة في معرض "فارنبره" الدولي للطيران، تأتي لأهمية التعريف بدور الهيئة والصناعات العسكرية الوطنية، بالإضافة إلى فتح باب التعاون والاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف المحافظ في مقابلة مع "العربية"، على هامش فاعليات المعرض، أن مستوى التوطين في القطاع بلغ 11.7% بنهاية 2021، فيما نستهدف الارتقاء بهذه المستويات إلى نسبة 50% بحلول عام 2030.

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وأشار إلى أن الفرص واضحة أمام الهيئة والمستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية السعودي.

وبين العوهلي أن استراتيجية الصناعات العسكرية التي وضعتها الهيئة تركز على الاستفادة من عمليات الشراء والعقود لتمكين الصناعة والتوطين.

وتابع: "لا تقوم أي صناعة جديدة بدون وجود محفزات وتشريعات عملت عليها الهيئة فيما يخص العقود والمشتريات توطين المحتوى المحلي، أو فيما يخص المحفزات المالية أو دعم تنمية الكوادر البشرية".