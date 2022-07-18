.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الصناعات العسكرية السعودية" للعربية: مستوى التوطين لدينا بلغ 11.7% بنهاية 2021

  • الخط
خاص

"الصناعات العسكرية السعودية" للعربية: مستوى التوطين لدينا بلغ 11.7% بنهاية 2021

محافظ الصناعات العسكرية: استراتيجية الهيئة تركز على الاستفادة من عمليات الشراء والعقود لتمكين الصناعة والتوطين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، أن مشاركة الهيئة في معرض "فارنبره" الدولي للطيران، تأتي لأهمية التعريف بدور الهيئة والصناعات العسكرية الوطنية، بالإضافة إلى فتح باب التعاون والاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف المحافظ في مقابلة مع "العربية"، على هامش فاعليات المعرض، أن مستوى التوطين في القطاع بلغ 11.7% بنهاية 2021، فيما نستهدف الارتقاء بهذه المستويات إلى نسبة 50% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الفرص واضحة أمام الهيئة والمستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية السعودي.

"الصناعات العسكرية" السعودية تعلن عن 22 اتفاقية بـ 8 مليارات ريال اقتصاد السعودية "الصناعات العسكرية" السعودية تعلن عن 22 اتفاقية بـ 8 مليارات ريال

وبين العوهلي أن استراتيجية الصناعات العسكرية التي وضعتها الهيئة تركز على الاستفادة من عمليات الشراء والعقود لتمكين الصناعة والتوطين.

وتابع: "لا تقوم أي صناعة جديدة بدون وجود محفزات وتشريعات عملت عليها الهيئة فيما يخص العقود والمشتريات توطين المحتوى المحلي، أو فيما يخص المحفزات المالية أو دعم تنمية الكوادر البشرية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترصد أهم المعابر بين روسيا وفنلندا كاميرا العربية ترصد أهم المعابر بين روسيا وفنلندا
اكتشف المزيد