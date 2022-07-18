"بيتكوين" تخترق مستوى 21 ألف دولار.. و"إيثريوم" تسجل مكاسب قياسية

عززت العملات الرقمية، مكاسبها التي جاءت بعد سلسلة من الخسائر الطويلة، حيث اخترقت "بيتكوين" مستوى 21 ألف دولار خلال تعاملات، اليوم الاثنين، فيما سجلت الوصيفة "إيثريوم" مكاسب قياسية.

وكانت وكالة "بلومبيرغ"، كشفت في تقرير حديث، أن عملة بيتكوين التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية، تراجعت بنحو 58% منذ بداية العام، وهو أكبر تراجع ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من 2011، عندما كانت "بيتكوين" مجرد وليد جديد.

مادة اعلانية

وعلى الرغم من المكاسب الجديدة، يعتقد معظم مستثمري "وول ستريت"، أن عملة بيتكوين تستعد للانهيار أكثر من المستويات الحالية إلى ما يصل إلى 10 آلاف دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

على صعيد التداولات وخلال الساعات الأخيرة، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 13.6% لتربح السوق نحو 119 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت القيمة السوقية الإجمالية من مستوى 873 مليار دولار، إلى نحو 992 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الاثنين.

وفي صدارة العملات الرقمية الرابحة جاءت "بيتكوين"، حيث سجلت خلال الساعات الماضية، ارتفاعاً بنسبة 2%، مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 5.7% ليجري تداولها في تعاملات اليوم، عند مستوى 21733 دولارا.

كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 412.8 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 41.61% من إجمالي السوق.

وسجلت عملة إيثريوم التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 6%، مقابل ارتفاع أسبوعي بنسبة 24.7% ليجري تداولها في تعاملات اليوم، عند مستوى 1435 دولارا.

وقفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 174.3 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 17.57%.

وفيما استقرت عملة تيزر التي جاءت في الترتيب الثالث بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 65.88 مليار دولار بحصة سوقية تبلغ نسبتها 6.64%.

وأيضاً، استقرت عملة "يو إس دي"، التي حلت في الترتيب الخامس، عند مستوى 1 دولار، بينما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 54.8 مليار دولار لتحصد حصة سوقية تبلغ نسبتها 5.52%.

وحلت عملة "بي إن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، في حين سجلت العملة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 2%، مقابل ارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 11.4% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 258.12 دولار.

وصعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 42.07 مليار دولار بحصة سوقية تبلغ نسبتها 4.24%.