"ليمان براذرز" التشفير.. كيف تحولت 25 مليار دولار إلى فتات؟

لم يفاجئ طلب إفلاس شركة سيلسيوس الأسبوع الماضي أحداً تقريباً. فبمجرد تجميد النظام الأساسي لأصول العميل، ينتهي الأمر عادة. ولكن حتى مع عدم وجود مفاجأة للكثير من المتابعين للعملات المشفرة، فهذا لا يعني أنه لم يكن مشكلة كبيرة لهذه الصناعة.

في أكتوبر 2021، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس، أليكس ماشينسكي، إن مقرض العملات المشفرة يملك 25 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. وحتى وقت قريب في مايو - على الرغم من انهيار أسعار العملات المشفرة – كانت سيلسيوس تدير حوالي 11.8 مليار دولار من الأصول، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

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وحصلت الشركة على قروض عملاء أخرى بقيمة 8 مليارات دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الأسماء في العالم في مجال الإقراض بالعملات المشفرة.

وبعد الانهيار الفائق انخفضت حجم أصولها إلى 167 مليون دولار "نقداً في متناول اليد"، والتي تقول إنها ستوفر "سيولة وفيرة" لدعم العمليات أثناء عملية إعادة الهيكلة.

وفي الوقت نفسه، تدين Celsius لمستخدميها بحوالي 4.7 مليار دولار، وفقاً لطلب الحماية من الإفلاس - وهناك فجوة تقريبية تبلغ 1.2 مليار دولار في ميزانيتها العمومية.

ويمثل سقوط سيلسيوس ثالث إفلاس رئيسي في صناعة العملات المشفرة في غضون أسبوعين، وتم وصفه بأنه سقوط ليمان براذرز التشفير – في مقارنة بتأثير عدوى مقرض العملات المشفرة المنهار ببنك وول ستريت الذي غرق في أزمة الرهون العقارية المسببة للأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وبغض النظر عما إذا كان انهيار سيلسيوس ينذر بانهيار أكبر للنظام الإيكولوجي الأكبر للعملات المشفرة، فقد ولت الأيام التي يجمع فيها العملاء عوائد سنوية من رقمين. وبالنسبة لـ Celsius، يعد الوعد بهذه العوائد الكبيرة كوسيلة لإشراك مستخدمين جدد جزءاً كبيراً مما أدى إلى انهيارها النهائي.

من سيستعيد أمواله؟

وبعد 3 أسابيع من توقف Celsius لجميع عمليات السحب بسبب "ظروف السوق القاسية" - وقبل أيام قليلة من تقديم مُقرض العملات المشفرة في نهاية المطاف للحصول على الحماية من الإفلاس - كانت المنصة لا تزال تُعلن بخط عريض كبير على موقعها على الإنترنت بعائدات سنوية تقارب 19%.

وكتبت على موقعها حتى يوم 3 يوليو الماضي: "انقل عملتك المشفرة إلى سيلسيوس وقد تكسب ما يصل إلى 18.63% عائداً سنوياً في دقائق".

ساعدت مثل هذه الوعود على جذب المستخدمين الجدد بسرعة. وقالت سيليسيوس إن لديها 1.7 مليون عميل حتى يونيو.

ويُظهر ملف إفلاس الشركة أن Celsius لديها أيضاً أكثر من 100000 دائن، بعضهم أقرض النظام الأساسي نقداً دون أي ضمانات لدعم الترتيب. وتشمل قائمة أكبر 50 دائناً غير مضمونين، شركة Alameda Research التابعة لشركة سام باكمان فريد التجارية، فضلاً عن شركة استثمارية مقرها جزر كايمان.

وبعد تقديم التماس الإفلاس، أوضحت Celsius أن "معظم نشاط الحساب سيتم إيقافه مؤقتاً حتى إشعار آخر" وأنه "لا يطلب سلطة السماح بعمليات سحب العملاء في هذا الوقت".

وتكمن المشكلة في أنه من غير الواضح ما إذا كانت إجراءات الإفلاس ستمكن العملاء في النهاية من تعويض خسائرهم. وحتى إذا كان هناك سداد جزئي لودائع العملاء ولو استغرق الأمر سنوات، فمن سيحصل على أمواله أولاً.

وعلى عكس النظام المصرفي التقليدي، الذي يضمن عادةً ودائع العملاء، لا توجد إجراءات حماية رسمية للمستهلكين لحماية أموال المستخدمين عندما تسوء الأمور.

وأوضحت Celsius في شروطها وأحكامها أن أي أصل رقمي يتم نقله إلى النظام الأساسي للشركة يمثل قرضاً من المستخدم إلى Celsius. ونظراً لعدم وجود ضمانات مقدمة من Celsius، كانت أموال العملاء في الأساس مجرد قروض غير مضمونة للمنصة.

يوجد أيضاً في الطباعة الدقيقة لشروط وأحكام Celsius تحذيراً من أنه في حالة الإفلاس، "قد لا يمكن استرداد أي أصول رقمية مؤهلة مستخدمة في خدمة Earn أو كضمان بموجب خدمة الاستعارة" وأن العملاء "قد لا يكون لديهم أي تعويضات أو حقوق قانونية فيما يتعلق بالتزامات سيلسيوس".

انهيارات بالجملة

تقدمت منصة الإقراض الشهيرة الأخرى Voyager Digital، التي لديها 3.5 مليون عميل بطلب للإفلاس أيضاً.

ولطمأنة الملايين من المستخدمين، غرد الرئيس التنفيذي لشركة Voyager، ستيفن إيرليش، أنه بعد أن تمر الشركة بإجراءات الإفلاس، من المحتمل أن يكون المستخدمون الذين لديهم عملات مشفرة في حساباتهم مؤهلين للحصول على حقيبة من الأشياء، بما في ذلك مجموعة من العملات المشفرة في حساباتهم، والأسهم العادية في Voyager المعاد تنظيمها، وعملة Voyager المشفرة، ثم أي عائدات يمكنهم الحصول عليها من قرض الشركة الذي انتهى وجوده الآن إلى صندوق التحوط المشفر المعروف سابقاً Three Arrows Capital.

ومن غير الواضح ما هي قيمة عملة Voyager المشفرة بالفعل، أو ما إذا كان أي من هذه الباقة ستأتي بالأساس.

كما أن ثري أروز كابيتال هو ثالث لاعب تشفير رئيسي يسعى للحماية من الإفلاس في قاعة محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة.

ويتطلع المشرعون في الكابيتول هيل بالفعل إلى وضع المزيد من القواعد الأساسية.

وتهدف السيناتور سينثيا لوميس، آر واي، وكيرستن جيليبراند، ديمقراطية في نيويورك، إلى توفير الوضوح بمشروع قانون يضع إطاراً شاملاً لتنظيم صناعة العملات المشفرة ويوزع الرقابة بين المنظمين مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات. ولجنة تداول السلع الآجلة.

ماذا حصل؟

تكمن مشكلة Celsius الشاملة في أن نسبة 20% تقريباً من APY التي كانت تعرضها للعملاء لم تكن حقيقية.

وفي إحدى الدعاوى القضائية، تم اتهام Celsius بعمل مخطط احتيال، حيث دفعت للمودعين الأوائل الأموال التي حصلت عليها من مستخدمين جدد.

كما استثمرت Celsius أموالها في منصات أخرى تقدم عوائد عالية مماثلة، من أجل الحفاظ على نموذج أعمالها قائماً.

ووجد تقرير من The Block أن Celsius قد استثمرت ما لا يقل عن نصف مليار دولار في Anchor، والتي كانت منصة الإقراض الرئيسية لمشروع terraUSD (UST) المستقر المرتبط بالدولار الأميركي والذي فشل في مايو. ووعدت Anchor المستثمرين بعائد سنوي بنسبة 20% على ممتلكاتهم.

وكانت Celsius واحدة من المنصات المتعددة التي تودع نقودها مع Anchor، وهذا جزء كبير من سبب كون سلسلة الإخفاقات الكبرى كبيرة جداً وسريعة بعد انهيار مشروع العملة المستقرة "تيرا" في مايو.